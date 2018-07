Emma torna in tour a febbraio | queste tutte le date dei concerti

“Devi farcela”. Temptation Island : GEmma Galgani consola Ida Platano - ma qualcosa non torna : È arrivata come una dama del mare per sostenere l’amica Ida Platano in crisi con Riccardo Guarnieri. Cappello bianco e vestito svolazzante, Gemma Galgani è sbarcata a Temptation Island in un momento molto difficile per l’amica e dama del trono over conosciuta nel salotto di Uomini e Donne. Gemma non ha esitato a mettersi in viaggio per raggiungere Ida e offrirle tutto il suo sostegno e i consigli. I rapporti con Riccardo sono sempre più ...

Emma - a febbraio torna nei palazzetti : ROMA, 16 LUG - Il prossimo febbraio Emma tornerà a calcare il palco dell'"Exit", il suo personale club musicale del tour "Essere qui". Partirà, infatti, il 15 febbraio dal Pala Florio di Bari, la ...

Uomini e Donne/ GEmma Galgani torna in tv e oggi si dice serena... (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani tornerà in studio anche se Giorgio Manetti confermerà il suo addio? Un'estate per decidere(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:42:00 GMT)

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Seconda puntata - diretta : Emma Marrone torna su Canale 5 dopo Amici (12 luglio) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, diretta Seconda puntata del 12 luglio: tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:50:00 GMT)

GEmma e Giorgio tornano insieme? La risposta di Maria De Filippi! : Maria De Filippi risponde ad una domanda che i telespettatori si stanno chiedendo da tempo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, protagonisti di Uomini e Donne Over, torneranno insieme? Anche se i riflettori del programma Uomini e Donne si sono spenti, i protagonisti che hanno partecipato al format senior e classico, continuano con le loro vicende, a tenere banco anche durante le tanto attese vacanze estive. Indubbiamente l’argomento che ...

Emma Roberts stuzzica i fan : Madison Montgomery torna in American Horror Story per il crossover tra Murder House e Coven? : Scoppia il caso Emma Roberts e i fan di American Horror Story perdono la testa. In un primo momento Ryan Murphy aveva chiaramente detto che l'ottava stagione non sarebbe stata quella del crossover visto che molti attori non avrebbero potuto tornare per via dei loro impegni, ma adesso tutto sembra cambiato. La nuova stagione, quella che dovrebbe andare in onda dal prossimo settembre, potrebbe portare sullo schermo proprio l'atteso crossover ...

2 3 giugno - ColajEmma torna al Barium con "Un barese a New York" e la sua nuova song - Bari : ... già molto apprezzato lo scorso anno, al termine della stagione che segna il trenduesimo anno di attività del teatro Barium, nella quale ha proposto vari spettacoli. Ma non c'è solo teatro per il ...

Emma Watson torna single : ha rotto con Chord Overstreet : E’ un periodo particolarmente vivido dal punto di vista sentimentale per gli ex attori della saga di Harry Potter: se da un lato Matthew Lewis, che faceva Neville Paciock, s’è sposato, dall’altro la bella Emma Watson s’è appena lasciata con il suo ultimo fidanzato, l’attore e cantautore americano apparso anche in Glee, Chord Overstreet. Emma Watson compie 26 anni: da Hermione all'ONU ...