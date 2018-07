Emiliano vs Silli FI | “A Bari un leghista ha raccolto firme per cacciare immigrati

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Scontro acceso a Omnibus (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele, e il deputato di Forza Italia, Giorgiostigmatizza ancora una volta la propaganda politica di Matteo Salvini e denuncia la strumentalizzazionedei problemi nelle periferie: “Si sta utilizzando la vicenda migratoria, assegnando alle ong e alle persone che soccorrono i migranti il ruolo di colpevoli del disagio”.racconta il caso di Luigi Cipriani, attivista di destra ed ex consigliere comunale di, che nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese haledei residenti per una petizione anti-: “Questo è uno che ne ha combinate letteralmente di tutti i colori e adesso è diventato. Ora vuole espellere glidalle case in cui abitano. Un’operazione di tipo nazista. Vuole mandare via persone che hanno il ...