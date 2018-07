Emergenza incendi in Svezia | roghi anche nell' Artico

Incendi : Emergenza in Sicilia - ieri oltre 300 chiamate ai vigili del fuoco : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 300 le chiamate di soccorso arrivate ai vigili del fuoco della Sicilia nella giornata di ieri per Incendi boschivi che hanno interessato anche alcune abitazioni. L’ emergenza ha riguardato soprattuto le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. A Mascal

Caldo - scirocco e piromani : è già Emergenza incendi in Sicilia - 190 roghi solo ieri : Caldo, scirocco e piromani hanno già fatto scattare l’emergenza incendi in Sicilia: secondo i vigili del fuoco solo ieri sono stati oltre 190 gli interventi per incendi boschivi. Le province più colpite sono state quelle di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Agrigento. Nel Ragusano ieri sono stati impiegati due Canadair e un elicottero, e sono state evacuate ottocento persone del Club Med. I vigili del fuoco del Comando di Catania sono ...