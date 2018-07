Oltre 60 boschi in fiamme e 4 cittadine evacuate in Svezia che chiede aiuto ai partner Ue. Roghiin Norvegia, Finlandia, Russia, Alaska, Groenlandia e Canada: luoghi inaspettati per tale fenomeno. Undici roghi hanno colpito aree sopra il Circolo Polare. Lo segnala il sistema europeo di osservazione Satelliare Copernicus. Causa: le alte temperature di questa estate. Il pericolo di roghi è estremo'Europa del Centro-Norde prossime settimane, dice il Sistema europeo di informazioni sugliboschivi.(Di mercoledì 18 luglio 2018)