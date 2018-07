allmusicnews

: Elisabetta Armani in radio con il secondo singolo 'Don't let It Go' - AllMusicNews3 : Elisabetta Armani in radio con il secondo singolo 'Don't let It Go' -

(Di mercoledì 18 luglio 2018)incon il“Don’t let It Go” In“Don’t let It Go”, ildella giovanissima cantante toscana. Il brano, che porta la firma di Vittorio Franco ed arrangiato da Giulio Iozzi al Purple Studio, parla di una storia d’amore estiva, un inno alle relazione leggere ma coinvolgenti, nate sotto l’ombrellone. Il desiderio non volersi lasciare è inevitabile quando si condividono attimi di un estate perfetta,all’insegna del divertimento e della voglia di vivere tipica dei giovani. Questa canzone, accompagnata dal videoclip per la regia di Stefano La Mendola (Reverb – The Italian Record Company), è un invito al “carpe diem”, al godersi il cento per cento di ogni giornata passata sotto il sole, per non avere rimpianti, ma allo stesso tempo quando si ...