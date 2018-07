blogo

: Elisa Isoardi e Matteo Salvini insieme nella loro casa a Roma (Foto) - gossipblogit : Elisa Isoardi e Matteo Salvini insieme nella loro casa a Roma (Foto) - infoitcultura : Matteo Salvini e Elisa Isoardi vanno a convivere a Roma - infoitcultura : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, nuovo 'nido d'amore' a Roma -

(Di mercoledì 18 luglio 2018), la conduttrice che vedremo nuovamente al timone de La prova del cuoco, programma in onda su Rai 1, a settembre, ne ha parlato recentemente in un'intervista concessa al settimanale Diva e Donna. La conduttrice piemontese, infatti, sta per andare a convivere con il compagno, vicepremier e Ministro degli Interni del Governo Conte, in una.Queste sono state le dichiarazioni che larilasciò in quell'occasione: "C’è il sole di, dove vivo da 16 anni, ma da quando ci vive stabilmente anche lui, beh, in coppia è più bello... La vita in due mi dà una forza incredibile".prosegui la lettura) pubblicato su Gossipblog.it 18 luglio 2018 02:08.