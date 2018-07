Eleonora | 18 anni | rifiutò la chemio | genitori rinviati a giudizio per omicidio colposo

Beach volley Queen of the Beach 2018 - Alba Adriatica. Eleonora Annibalini è la nuova regina della spiaggia : Tutto in una settimana per Eleonora Annibalini che, sette giorni dopo aver conquistato il suo primo successo in una tappa del campionato italiano, si laurea Queen of the Beach sulla sabbia di Alba Adriatica, superando una concorrenza molto agguerrita. L’atleta pesarese, con l’aiuto della prescelta Sara Breidenbach batte in finale 2-1 (21-23, 21-15, 15-8) la regina uscente Silvia Leonardi in coppia con Jessica Allegretti. Finale bella ed ...