Elena Morali e Marco Ferri sono stati insieme? Parla l’ex naufrago

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme?/ Sui social la dedica della Pupa : "Immensamente grazie" : Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? Dopo la vacanza a Formentera, arriva la dedica social della Pupa per il comico: "Non c'è una spiegazione, solo grazie!"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Elena Morali - smentito il riavvicinamento con Scintilla - diventa cantante : Il principe William: incontro bollente con Bar Refaeli - LEGGI Prima del debutto nel mondo musicale Elena Morali aveva smentito i rumors riguardo un riavvicinamento con l'ex Scintilla, comico di ...

Elena Morali esordisce come cantante e rivela : “Con Scintilla…” : Scintilla: Elena Morali diventa una pop star Dopo essere diventata una delle opinioniste di Barbara d’Urso, e parte del cast di Colorado, Elena Morali ha deciso di dare una svolta alla sua carriera. No, non parteciperà all’ennesimo reality. L’ex compagna di Scintilla ha deciso di debuttare nel mondo della musica! Ebbene sì, Laura Pausini, Giorgia ed Elisa dovranno temere il peggio. La showgirl ha da poco rilasciato il suo ...

Elena Morali intervista : “Contenta per la mia canzone Touch me - continuo a lavorare con Scintilla e non ho mai litigato con Paola Di Benedetto” : Elena Morali intervista Gossipetv: il videoclip Touch me, come va con Scintilla e la verità su Francesco Monte, Marco Ferri e Paola Di Benedetto Elena Morali è diventata una cantante! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato il suo primo videoclip musicale: Touch me (che potete vedere più in basso). Un progetto di cui l’ex Pupa […] L'articolo Elena Morali intervista: “Contenta per la mia canzone Touch me, ...

Isola dei Famosi - Elena Morali torna insieme a Scintilla : "E' la persona ideale con cui condividere la vita" : L'Isola dei Famosi non ha portato benefici alla storia d'amore tra Elena Morali e il comico Gianluca Fubelli, noto soprattutto con il soprannome di Scintilla, entrambi volti fissi del cast di Colorado, programma comico in onda su Italia 1.Dopo essere ritornata in Italia, infatti, Elena Morali ha avuto un ripensamento circa il matrimonio con il comico romano che era stato già fissato da tempo. Le dichiarazioni della showgirl bergamasca, a ...

Elena Morali torna con Scintilla - fuga d'amore a Formentera : «Si è comportato da signore» : Formentera ? Sono tornati insieme Elena Morali e Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli. I due sono entrati in crisi dopo la partecipazione dell?ex Pupa all?Isola dei Famosi dove si...

Elena Morali : Non sposo più Scintilla - ma chiedo rispetto : Non è sicuramente un bel momento questo per Elena Morali, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, infatti, ha deciso di non sposare più il suo fidanzato Gianluca Fubelli.I motivi di tale decisione sono stati chiariti solo in parte. La modella ha spiegato che dopo l'esperienza in Honduras ha capito di non essere pronta per il grande passo. Da qui è nata una crisi con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, un mese di separazione e ora il ...

Elena Morali e Scintilla in vacanza insieme : Elena Morali: 'Scintilla? Momento di pausa. Francesco Monte e Marco Ferri due amici' La vita sentimentale di Elena Morali tra Scintilla, Francesco Monte e Marco Ferri Ma come, non si erano lasciati? Apparentemente no. Cancellato il matrimonio una volta tornata dall'Isola dei Famosi, Elena Morali ha ritrovato il suo Scintilla. A svelare il ritorno di fiamma la stessa ex naufraga, ...

Elena Morali aggredita in vacanza. Smentito il ritorno con Scintilla : Elena Morali e Scintilla NON sono tornati insieme: l’annuncio Elena Morali ha Smentito il ritorno di fiamma con Scintilla. I due, in questi giorni, si trovano in vacanza a Formentera. Nelle Stories di Instagram la showgirl ha pubblicato diversi momenti condivisi con Gianluca Fubelli che hanno fatto ipotizzare il ritorno di fiamma. A fugare ogni dubbio ci ha pensato Elena Morali, la quale ha dichiarato che al momento non sono tornati ...

