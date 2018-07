Egitto | incontro Salvini-Al Sisi | Farò giustizia sul caso Regeni

blogo

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il Ministero dell'Interno Matteosi è recato oggi inper incontrare il Presidente egiziano Abd al-Fattāḥ al-Sīsī e il ministro dell’Interno egiziano Mahmoud Tawfik per un colloquio privato che si è svolto a Il Cairo., anche oggi molto attivo sui social network, non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo né un commento su come si sono andati i colloqui, ma è stato il Viminale a diffondere una brevissima nota per confermare che l'è stato incentrato sul rafforzamento delle iniziative in tema di sicurezza e sul contrasto all'immigrazione clandestina e il terrorismo.Nessun dettaglio aggiuntivo, se non che il Ministero dell'Interno avrebbe rinnovato al Presidente dell'la richiesta di fare piena luce sull’omicidio dello studente italiano Giulio. Anche in questo, però, néné il Viminale hanno reso noto qual è la stata la ...