Egitto | Al Sisi a Salvini | “Sul caso Regeni vogliamo fare giustizia”

Egitto - incontro Salvini-Al Sisi : "Farò giustizia sul caso Regeni" : Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini si è recato oggi in Egitto per incontrare il Presidente egiziano Abd al-Fatta? al-Sisi e il ministro dell’Interno egiziano Mahmoud Tawfik per un colloquio privato che si è svolto a Il Cairo.Salvini, anche oggi molto attivo sui social network, non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo né un commento su come si sono andati i colloqui, ma è stato il Viminale a diffondere una brevissima nota per ...

Caso Regeni - Salvini in Egitto : “Vogliamo fare giustizia”/ “Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo” : Caso Regeni, Salvini in Egitto: “Vogliamo fare giustizia per la famiglia e l'Italia. Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo”. Le ultime notizie sull'incontro al Cairo(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:47:00 GMT)

Regeni - Salvini va in Egitto a incontrare Al Sisi. E poi dice : “Giustizia egiziana sarà rapida”. L’omicidio due anni e mezzo fa : Un mese fa aveva archiviato la questione legata al caso di Giulio Regeni privileggiando le “buone relazioni con un Paese importante come l’Egitto“. Ora, invece, Matteo Salvini è andato al Cairo per incontrare il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi. E alla fine il Viminale ha diffuso una nota per dire che il ministro dell’Interno ha rinnnovato la richiesta di “fare piena luce sull’omicidio dello studente ...

Caso Regeni - Salvini in Egitto incontra Al Sisi : 'Fare piena luce' - : Il ministro dell'Interno ha incontrato al Cairo il presidente egiziano. Il Viminale riferisce di un colloquio "lungo e cordiale". Al centro dei colloqui il rafforzamento delle iniziative in tema di ...

L’Egitto di Mohamed Salah e quello di Al Sisi : Con la disfatta delL’Egitto ai Mondiali, neanche Mohamed Salah, il giocatore diventato l’icona e la passione di 100 milioni di egiziani, potrà cambiare l’infelicità e lo scontento di una popolazione sull’orlo del baratro. Leggi

Mondiali - Al Sisi : “fiero dell’Egitto” : Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha cercato di risollevare il morale abbattuto della Nazionale e dell’Egitto per la sconfitta ai Mondiali nella partita d’esordio contro l’Uruguay, sottolineando di essere comunque “fiero” della squadra e di credere in un suo imminente riscatto”. Lo riferisce il sito del quotidiano Al Ahram. “Sono fiero della virile prestazione” dei giocatori della ...

Mondiali Russia 2018 - il consenso di Al Sisi in Egitto passa anche dalla nazionale di Salah (e dalla scomparsa del tifo organizzato) : La voce quasi rotta dal pianto di Mohammed Abou-Treika chiedeva aiuto. Era il primo febbraio 2012. Al telefono l’allora star del calcio mondiale chiamava i soccorsi. Un tifoso gli era appena morto davanti: i calciatori dell’Al-Ahly, la squadra in cui militava, erano rinchiusi negli spogliatoi dello stadio di Port Said. Subito dopo la partita erano scoppiati degli scontri. Le luci si erano spente, la barriera di separazione delle due ...

Egitto, presidente rieletto Al Sisi presta giuramento

Egitto, presidente Sisi concede la grazia a 332 carcerati