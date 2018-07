Editoria | legge regionale in commissione | 1 | 7 milioni di euro per il triennio 2018 2020

L'Editoriale del Direttore : Le Mans - la leggenda è uguale per tutti : E non solo perché è in piena zona Tripla Corona , ora gli manca solo la vittoria alla 500 Miglia di Indianapolis, ma anche perché è l'unico che può laurearsi campione del mondo pure nell'endurance ...

Editoria : al Nord si legge di più - in Italia aumentano lettori e scrittori : Padova, mag. (AdnKronos) - Anche se il Veneto non compare tra le regioni d’Italia dove si legge di più, è comunque al Nord che si concentrano i lettori che, in base al rapporto dell’ Associazione Italiana Editori, sembrano preferire ancora il libro alle innovazioni tecnologiche. Nel dossier si evinc