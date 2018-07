Economia circolare | al via l’edizione 2018 del Premio di eccellenza di Fondazione Cogeme

Al via da ottobre il master sull'Economia circolare : Approfondire la ricerca, l'innovazione e i nuovi paradigmi dell'economia circolare, per valorizzare sistemi e processi sostenibili per il recupero di rifiuti e lo sviluppo di bioprodotti innovativi. Con questo obiettivo parte a ottobre la decima edizione del ...

L’Economia circolare una forza potente per la mitigazione climatica : L'economia circolare portando a ridurre il consumo di materiali comporta anche una riduzione dell'energia impiegata per estrarli e lavorarli per realizzare prodotti. La riduzione dei consumi di energia, per la gran parte ancora di origine fossile, comporta anche una riduzione delle emissioni di gas di serra che concorrono al cambiamento climatico.Ma a che dimensione può arrivare questo contributo alla mitigazione climatica della circular ...

Con l'Economia circolare è possibile ridurre le emissioni di CO2 di oltre la metà entro il 2050 : I modelli di business circolari, il riciclo dei materiali e una maggiore efficienza dei prodotti sono la chiave per realizzare un'economia industriale maggiormente competitiva e a emissioni zero in ...

Il Festival di Santarcangelo batte la sua valuta digitale : il SantaCoin punta a sviluppare l'Economia circolare : A Santarcangelo di Romagna i biglietti degli spettacoli del Festival, con tanto di sconto del 10%, e alcuni servizi forniti da artigiani del comune

Roadshow di Confindustria per il progetto 'Management e imprese alla sfida dell'Economia circolare' : Il quadro di riferimento dell'economia circolare è stato illustrato da Giulio Molinaro di Confindustria, mentre di opportunità, vantaggi e modelli di business ha parlato Francesco Rizzi, professore ...

L'Economia circolare passa anche dal riutilizzo : A parte alcune lodevoli iniziative per i mercatini e i negozi dell'usato, il tema del riutilizzo, specie dal punto di vista normativo, è parecchio sottovalutato in Italia. Per ridurre il prelievo di risorse e la produzione di rifiuti, L'economia circolare richiede di potenziare il riutilizzo sia dei prodotti, sia, previa preparazione per il riutilizzo, dei rifiuti riutilizzabili.La nuova Direttiva quadro sui rifiuti, appena approvata nel ...

L'Italia e la sfida dell'Economia circolare : Un business legato al recupero delle risorse dove la parola d'ordine è innovazione. L'economia circolare c'è e offre alle imprese l'opportunità di ripensare il proprio modo di essere competitivi. L'imprenditore della circular economy però è ancora un innovatore 'solitario' che crea ...

EcoForum : il connubio tra Economia circolare e industria 4.0 : L'indagine sulle Opportunità di Business e di innovazione dell'economia circolare e l'industria 4.0 realizzata dal Laboratorio Manifattura Digitale del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali ...

L'Italia fa girare l'Economia circolare Le storie virtuose di cento imprese che trasformano gli scarti in oro : l'economia circolare diventa così un modello che riscrive i rapporti tra i territori e i comparti produttivi: lo scarto di uno diventa la risorsa dell'altro, l'innovazione e la tecnologia diventano ...

L’imprenditore dell’Economia circolare - un innovatore “solitario” : L’economia circolare offre ampi spazi alle imprese per ripensare il proprio modo di innovare e di competere e in questo percorso un ruolo decisivo lo possono dare le tecnologie ricomprese nell’ambito di Industria 4.0, dalla manifattura additiva all’Internet delle cose (IoT). L’imprenditore dell’economia circolare però è un innovatore “solitario” che crea sviluppo in sinergia con gli enti di ricerca, crea lavoro e nuove professionalità, senza ...

L'ultima canzone di Elio e le Storie tese è un manifesto dell'Economia circolare : I fondi di caffè diventano "funghi prelibati", "il torsolo sputato" si trasforma in combustibile per gli autobus. Non sono solo le immagini un po' paradossali della nuova canzone di Elio e le Storie tese, ma la base del primo progetto infinito-musical-ambientalista della band che - in uscita dalla scena musicale italiana – ha pensato di scrivere la sua ultima canzone per Legambiente. Un finale super ecologista per parlare in musica ...

Energia : Descalzi lancia appello - subito meno sprechi ed Economia circolare : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Sulla transizione energetica “dobbiamo agire ora, insieme, governi, società e grandi fondi”. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, lancia un appello (e un allarme) sul tema dell’Energia pulita, perché il tempo stringe e “non possiamo più permetterci il consumismo che si è sviluppato dal secondo dopoguerra in poi. I nove miliardi di persone che abiteranno la Terra nel ...

Circular economy. Closing the loop : alla scoperta dell'Economia circolare : Questa necessità è illustrata da esperti del mondo del business quali Attila Turos , World Economic Forum, . Turos si colloca sulla stessa linea di Elkington, spiegando come l'economia lineare sia il ...