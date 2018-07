Eclissi lunare 27 luglio 2018 | quando | come e dove vederla

gqitalia

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Sarà un evento astronomico fenomenale, e per questo meriterà di essere festeggiato alla grande. Nella notte di venerdì 27si verificherà la più lungatotale di luna a cui sarà possibile assistere nell’attuale secolo: la Terra resterà senza la luce riflessa del suo amato satellite per ben 103 minuti, dalle 21.30 fino alle 23.13, con picco massimo di buio alle 22.22 e un processo totale che durerà dalle 21 fino all’una e mezza del giorno successivo. Si prospetta, insomma, una notte dalle infinite suggestioni, con uno spettacolo che – condizioni meteo permettendo – potrà essere ammirato in tutto il suo splendore da ogni parte d’Italia. Ecco allora qualche suggerimento per scegliere il posto giusto in cui trascorrere questa serata unica. Party in piscina in Toscana A bordo piscina per divertirsi sotto la luna che lentamente scompare. È questa la proposta di ...