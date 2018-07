Ecco la Scuola di volo per i futuri piloti di caccia La firma tra Vecciarelli

Assunzioni scuola - Ecco i numeri : Roma, 17 lug. , AdnKronos, Sono 57.322 le Assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2018/2019 richieste dal ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca al ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ministro Marco Bussetti ha firmato l'apposito decreto che e' stato inviato al MEF. E' prossimo alla formalizzazione, poi, anche il decreto con la richiesta di ...

Assunzioni scuola - Ecco i numeri : Roma, 17 lug. - , AdnKronos, - Sono 57.322 le Assunzioni di docenti per l'anno scolastico2018/2019 richieste dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al ministero dell'Economia e ...

Scuola - Ecco i dati sui posti liberi dopo mobilità : ‘Allo Stato non conviene dare le cattedre ai precari’ : Centocinquantamila ‘buchi’ da coprire il più presto possibile. Le stime pubblicate dal sindacato Anief, all’indomani delle operazioni di mobilità, tracciano un quadro ben chiaro della situazione della Scuola pubblica italiana. In una nota pubblicata dal sindacato, vengono riassunti i dati relativi ai posti liberi. Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia, i posti liberi sono 3500 oltre ai 1200 sul […] L'articolo ...

SCUOLA/ Nuovi prof - Ecco le teorie che fanno male agli studenti : Il Fit tiene sulle spine perché si aspetta il bando di concorso, ma nessuno parla dei principi teorici che ispirano la didattica dei Nuovi docenti. GIORGIO CHIOSSO(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ La rivincita di Dante e Kant contro la "flipped classroom", di G. ChiossoSCUOLA/ Formazione docenti, chi ha distrutto i prof (a volte) fa ancora la morale, di G. Chiosso

Scuola - via libera ai movimenti dei presidi nella Campania Ecco tutti gli spostamenti : Via libera dal direttore scolastico regionale Luisa Franzese ai movimenti dei presidi nella regione Campania. Restano ancora molti i presidi costretti al doppio incarico che verranno sollevati dal ...

Scuola - via libera ai movimenti dei presidi nella Campania Ecco tutti gli spostamenti : Via libera dal direttore scolastico regionale Luisa Franzese ai movimenti dei presidi nella regione Campania. Restano ancora molti i presidi costretti al doppio incarico che verranno sollevati dal...

Miur - Bussetti presenta il programma per la scuola : Ecco cosa cambierà : È giusto orientare gli studenti verso il mondo del lavoro, con cui prima o poi dovranno confrontarsi". Per questo, nei piani del nuovo ministro dell'Istruzione, l'alternanza non deve essere ...

Scuola - trasferimento su ambito : Ecco cosa accadrà adesso : Novità per il trasferimento su ambito. La chiamata diretta è stata cancellata. Il Ministero sta fornendo indicazioni a coloro che dovranno passare da ambito a Scuola avendo avuto via libera per il trasferimento su ambito. Il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha dato così il via al primo provvedimento importante del suo mandato. Come ha sempre sostenuto […] L'articolo Scuola, trasferimento su ambito: ecco cosa accadrà adesso ...

Scuola - posti disponibili secondaria I grado dopo mobilità : Ecco la tabella Flc-Cgil : Il sindacato Flc-Cgil, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha provveduto alla rielaborazione dei dati forniti dal Miur, per quanto riguarda le disponibilità previste per la Scuola secondaria di primo grado per quanto riguarda le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2018/2019. Secondo la rielaborazione pubblicata dal sindacato, risulterebbero disponibili oltre tredicimila posti comuni e quasi ...

Scuola - maturità e lauree per i VIP dello spettacolo : Ecco chi sono i ‘secchioni’ : Chi sono i ‘secchioni’ tra i VIP dello spettacolo? Chi si è diplomato con il massimo dei voti o ha ottenuto la laurea con lode? E’ interessante notare come alcuni personaggi del mondo dello spettacolo abbiano alle loro spalle una carriera scolastica davvero sorprendente. Naturalmente, non possono mancare i grandi nomi, per i quali non avevamo […] L'articolo Scuola, maturità e lauree per i VIP dello spettacolo: ecco chi ...

Vip italiani : Ecco i più bravi a scuola : Che fosse uno studente modello non si direbbe neppure di Checco Zalone : laureato in Giurisprudenza in quella Bari che, per sua definizione, «è l'unica città al mondo in cui ci sono più avvocati che ...

Bullismo a scuola - pagano genitori e insegnanti. Ecco perché il loro ruolo è fondamentale : In una scuola italiana è accaduto l'inimmaginabile: i genitori e gli insegnanti, e cioè coloro che dovrebbero educare e istruire, rispettivamente, i figli e gli allievi offrendo loro l'esempio di ...

Tasse - mensa e libri : Ecco quanto si spende per la scuola : La spesa per l'istruzione dei propri figli incide fortemente sui budget della famiglie italiane e complessivamente raggiunge i 15 miliardi di euro. La maggior parte - 8,7 miliardi - è assorbita da ...

Scuola - il Ministro Bussetti : ‘Ecco le mie priorità’ : Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti svela le sue priorità. Durante il convegno per il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis il Ministro snocciola i punti cardine delle attività su cui si concentreranno le sue azioni. Nel contratto di governo ma anche nella filosofia leghista un ruolo importante nell’ambito scolastico ha da sempre rivestito la […] L'articolo Scuola, il Ministro Bussetti: ‘Ecco le mie ...