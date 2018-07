Ecco Heroes of Warland | un interessante hero shooter per dispositivi mobile

eurogamer

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il team di sviluppo finlandese Nitro Games ha appena annunciato con un comunicato di aver reso disponibile su Google Play e su App Storeof, unperin queste ore al centro di un soft launch in paesi selezionati.ofsarà infatti disponibile in un primo momento solo in un manipolo di paesi tra cui Finlandia, Polonia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Filippine. Dopo questo iniziale banco di prova lo studio preparerà una release mondiale, che porterà finalmente il gioco suidel nostro paese.ofpropone l'ormai celebre e rodata formula dell', che però non si era vista spesso su piattaforme iOS e Android. Il gioco offrirà una vasta gamma di personaggi, ognuno con le sue caratteristiche e abilità, tra cui i giocatori potranno scegliere per tuffarsi in quest'esperienza ...