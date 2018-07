Ecco gli smartphone più affidabili Samsung e Xiaomi i peggiori

Castellammare - Spaccio ed estorsioni : Ecco il business dei D'Alessandro. La Dia : «Sono alleati con i Di Martino e gli Imparato» : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Incidente via Acton, chiesa di San Gioacchino gremita per l'ultimo saluto a Nicola De Martino Gragnano - Esce dal coma il 17enne coinvolto nell'...

Napoli - Ecco la nuova maglia con tema «pantera». Accordo con Amazon | Video : Il Napoli ha presentato la nuova maglia per la stagione 2018-19. Lo ha fatto tramite un Video che è stato pubblicato sui canali social e sul sito web degli azzurri. Si tratta di...

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto : Ecco numeri vincenti e quote di oggi 18 luglio - 228/2018 - : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto di oggi 18 luglio: i numeri vincenti del concorso n. 228/2018, tutte le quote e le vincite di serata.

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto : Ecco numeri vincenti e quote di oggi 18 luglio (228/2018) : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto di oggi 18 luglio: i numeri vincenti del concorso n. 228/2018, tutte le quote e le vincite di serata. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:46:00 GMT)

Veronica Maya / Ecco perché rifiuta tutti i reality : la famiglia - il compleanno e il successo su Rai 1 : Veronica Maya, che ha recentemente compiuto 41 anni, ha scelto di allargare la famiglia regalandosi un cucciolo. Protagonista nelle mattine di Rai 1, continua a rifiutare tutti i reality...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:33:00 GMT)

Beppe Grillo raccontato da Valentina : “Ho perso lavori in tv perché sono sua figlia” Ecco cosa ha raccontato! : Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger, è figlia di Parvin Tadjuk, moglie dell’attuale Garante del Movimento 5 stelle: “Per me è stato un padre al 200 per cento, veniva a prendermi in discoteca, mi portava dal dentista” “Un padre al 200 per cento. E’ venuto a prendermi in discoteca alle 3 di notte, mi ha portato dal dentista”. Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger e ora conduttrice ...

“In questura”. Oh-oh : problemi in vista nella famiglia Rodriguez. “Ecco che è successo” : problemi in vista a casa Rodriguez. Ne è sicuro il settimanale Chi, che pubblica un’indiscrezione che riguarda i fratelli argentini più famosi in Italia. È ‘risentita’, in realtà, anche se cambia il soggetto, perché solo poco tempo fa era già successo un fatto analago. Ricordate la questione permesso di soggiorno scaduto? A inizio estate Cecilia Rodriguez era stata convocata in questura a Capri per via del suo permesso ...

Laura Pausini - concerto al Circo Massimo di Roma/ Ecco gli ospiti di entrambe le date : tutte le info del tour : Laura Pausini, in concerto al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio del 2018: Ecco tutti gli ospiti di entrambe le date che calcheranno il palcosceno, le informazioni del tour.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Tour de France - Ecco la nuova classifica generale : Nibali è 4° - Pozzovivo 17° e Caruso 18°. Domani l’epica Alpe d’Huez : dettagli e altimetria : Tour de France, classifica generale stravolta nel secondo tappone alpino grazie agli attacchi di Movistar, Bahrain e Dumoulin. E Domani c’è l’Alpe d’Huez Nel giorno del 104° anniversario della nascita di Gino Bartali, finalmente abbiamo assistito ad un grande spettacolo al Tour de France: una tappa corta e con tantissime salite ha fatto letteralmente “esplodere” il gruppo, tanto che i corridori sono arrivati ...

BOOM! Cortesie per gli Ospiti : Ecco i nuovi giudici : Roberto Valbuzzi I risultati altalenanti delle ultime produzioni e il contesto competitivo hanno messo la marcia indietro a Real Time. Il canale 31 guarda al passato e ripesca a sei anni dall’ultima stagione Cortesie per gli Ospiti, format cult nato nel 2005 proprio come Real Time. Il game a base di lifestyle andrà in onda nella prossima stagione, probabilmente prima della fine dell’anno, e si prospetta rivoluzionato in alcuni suoi ...

GINO BARTALI/ Il ritiro ufficiale e la medaglia d’oro : Ecco il suo ruolo nella Seconda guerra mondiale : GINO BARTALI, chi è il grande ciclista italiano omaggiato dal doodle di Google: dalla rivalità con Fausto Coppi alla cittadinanza onoraria di Israele.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Gli Incredibili 2 - il ritorno della famiglia Paar : tra le voci italiane riEcco Amanda Lear e arriva Bebe Vio : Ci sono voluti 14 anni per rivederla in azione. Era il 2004 quando “una normale famiglia di supereroi” arrivava nelle sale di tutto il mondo e conquistava spettatori grandi e piccoli. Ora quella coppia di genitori e i loro tre figli un po’ speciali tornano al cinema, più forti e divertenti che mai. La Pixar ci riprova e lo fa riportando alla regia Brad Bird che con quel film aveva esordito alla Disney. Gli Incredibili 2 è già ...

“Non mangiatelo - restituitelo!”. Coop ritira il prodotto dagli scaffali : Ecco marca e lotto interessati : Come comunica anche il sito del Ministero della Salute, i supermercati Coop hanno ritirato un prodotto dagli scaffali per la possibile presenza di glutine non dichiarato in etichetta. Si tratta del passatino di lenticchie biologico Babykiss ora richiamato dalle Cooperative Consorzio Nord-Ovest, UniCoop Firenze e UniCoop Tirreno. Il lotto è contrassegnato dal codice L05271 con scadenza al 21 febbraio 2019 e il rischio riguarda persone ...

Napoli - Ecco la maglia 2018-2019 : spicca la grafica a tema animalier : Kappa ha realizzato come di consueto la maglia 2018-2019 del Napoli caratterizzata da una stampa accattivante e con il principio anti trattenuta L'articolo Napoli, ecco la maglia 2018-2019: spicca la grafica a tema animalier è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.