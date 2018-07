Plusvalenze fittizie in Serie A - coinvolti 5 club e 36 calciatori : valore di mercato ‘gonfiato’ - Ecco come le società aggiustano i conti [NOMI e DETTAGLI] : 1/12 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi- Federico Valietti - valore di mercato ...

Scherma – Campionati del Mondo 2018 - si accendono i riflettori a Wuxi : Ecco tutti gli azzurri in gara : Prendono il via i Campionati del Mondo 2018 con le fasi di qualificazione delle prime due gare. Ad esordire sulle pedane cinesi per l’edizione iridata saranno le spadiste e gli sciabolatori Iniziano ad accendersi le luci sulle pedane di Wuxi. Oggi i Campionati del Mondo 2018 prendono il via con le fasi di qualificazione delle prime due gare. Ad esordire sulle pedane cinesi per l’edizione iridata saranno le spadiste e gli ...

Ecco gli smartphone più affidabili. Samsung e Xiaomi i peggiori : Volete comprare uno smartphone e con i soldi a budget dovete comprare non solo il telefono più potente ma anche affidabile? Ecco la classifica degli smartphone che si rompono meno Quali sono gli smartphone più affidabili? Samsung e Xiaomi i peggiori Comprare uno smartphone scegliendo tra i migliaia di modelli disponibili sul mercato è difficilissimo […]

Castellammare - Spaccio ed estorsioni : Ecco il business dei D'Alessandro. La Dia : «Sono alleati con i Di Martino e gli Imparato» : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Incidente via Acton, chiesa di San Gioacchino gremita per l'ultimo saluto a Nicola De Martino Gragnano - Esce dal coma il 17enne coinvolto nell'...

Napoli - Ecco la nuova maglia con tema «pantera». Accordo con Amazon | Video : Il Napoli ha presentato la nuova maglia per la stagione 2018-19. Lo ha fatto tramite un Video che è stato pubblicato sui canali social e sul sito web degli azzurri. Si tratta di...

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto : Ecco numeri vincenti e quote di oggi 18 luglio - 228/2018 - : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto di oggi 18 luglio: i numeri vincenti del concorso n. 228/2018, tutte le quote e le vincite di serata.

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto : Ecco numeri vincenti e quote di oggi 18 luglio (228/2018) : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto di oggi 18 luglio: i numeri vincenti del concorso n. 228/2018, tutte le quote e le vincite di serata. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:46:00 GMT)

Veronica Maya / Ecco perché rifiuta tutti i reality : la famiglia - il compleanno e il successo su Rai 1 : Veronica Maya, che ha recentemente compiuto 41 anni, ha scelto di allargare la famiglia regalandosi un cucciolo. Protagonista nelle mattine di Rai 1, continua a rifiutare tutti i reality...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:33:00 GMT)

Beppe Grillo raccontato da Valentina : “Ho perso lavori in tv perché sono sua figlia” Ecco cosa ha raccontato! : Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger, è figlia di Parvin Tadjuk, moglie dell’attuale Garante del Movimento 5 stelle: “Per me è stato un padre al 200 per cento, veniva a prendermi in discoteca, mi portava dal dentista” “Un padre al 200 per cento. E’ venuto a prendermi in discoteca alle 3 di notte, mi ha portato dal dentista”. Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger e ora conduttrice ...

“In questura”. Oh-oh : problemi in vista nella famiglia Rodriguez. “Ecco che è successo” : problemi in vista a casa Rodriguez. Ne è sicuro il settimanale Chi, che pubblica un’indiscrezione che riguarda i fratelli argentini più famosi in Italia. È ‘risentita’, in realtà, anche se cambia il soggetto, perché solo poco tempo fa era già successo un fatto analago. Ricordate la questione permesso di soggiorno scaduto? A inizio estate Cecilia Rodriguez era stata convocata in questura a Capri per via del suo permesso ...

Laura Pausini - concerto al Circo Massimo di Roma/ Ecco gli ospiti di entrambe le date : tutte le info del tour : Laura Pausini, in concerto al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio del 2018: Ecco tutti gli ospiti di entrambe le date che calcheranno il palcosceno, le informazioni del tour.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Tour de France - Ecco la nuova classifica generale : Nibali è 4° - Pozzovivo 17° e Caruso 18°. Domani l’epica Alpe d’Huez : dettagli e altimetria : Tour de France, classifica generale stravolta nel secondo tappone alpino grazie agli attacchi di Movistar, Bahrain e Dumoulin. E Domani c’è l’Alpe d’Huez Nel giorno del 104° anniversario della nascita di Gino Bartali, finalmente abbiamo assistito ad un grande spettacolo al Tour de France: una tappa corta e con tantissime salite ha fatto letteralmente “esplodere” il gruppo, tanto che i corridori sono arrivati ...

BOOM! Cortesie per gli Ospiti : Ecco i nuovi giudici : Roberto Valbuzzi I risultati altalenanti delle ultime produzioni e il contesto competitivo hanno messo la marcia indietro a Real Time. Il canale 31 guarda al passato e ripesca a sei anni dall’ultima stagione Cortesie per gli Ospiti, format cult nato nel 2005 proprio come Real Time. Il game a base di lifestyle andrà in onda nella prossima stagione, probabilmente prima della fine dell’anno, e si prospetta rivoluzionato in alcuni suoi ...

GINO BARTALI/ Il ritiro ufficiale e la medaglia d’oro : Ecco il suo ruolo nella Seconda guerra mondiale : GINO BARTALI, chi è il grande ciclista italiano omaggiato dal doodle di Google: dalla rivalità con Fausto Coppi alla cittadinanza onoraria di Israele.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:40:00 GMT)