“È morto!” La giornata di mare è cominciata con una tragedia e lo choc dei bagnanti

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Periodo nero a Bagnoli per due tragedie avvenute in spiaggia, una vicinissima dall’altra. A Coroglio un 81enne è stato trovato senza vita poco prima delle 8.00 del mattino da alcuni passanti. A nulla sono valsi i soccorsi per l’anziano, colpito probabilmente da infarto, non c’è stato nulla da fare. Intorno alle 13.30 il secondo avvenimento tragico della. Un 15enne si è ferito gravemente dopo un tuffo dalla scogliera ed è stato trasportato al pronto soccorso del Cardarelli. Il ragazzo ha riportato un grave trauma cervicale. La prognosi è riservata. Solo qualche giorno prima, un altro terribile decesso in spiaggia: in questo ultimo caso siamo a Torre Chianca, nella marina di Lecce, in Puglia. Nel pomeriggio di domenica 15 luglio un uomo di 73 anni, Paolo Ingrosso, di Lizzanello. Si tratta del quinto caso verificatosi nel Salento dell’inizio ...