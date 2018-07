Dzeko | ' A Roma si parla sempre prima | noi vogliamo far meglio'

Roma - Dzeko : "Gran stagione in Champions. Speriamo di fare meglio" : Battute finali dedicate alla Croazia, vice campione del Mondo: "Quello che ha fatto dà forza anche a noi - ammette Dzeko -. Non sono arrivati in finale solo per la tecnica, ma hanno avuto anche altro.

Edin Dzeko e la crescita della Roma : il bosniaco è pronto a dar battaglia alla Juventus : Edin Dzeko carico in vista della nuova stagione nella quale la Roma vuole compiere un altro passo avanti al secondo anno con Di Francesco “Quali traguardi possiamo raggiungere quest’anno? A Roma si pensa sempre prima alle cose e io non voglio essere così. Abbiamo preso giocatori importanti e il mercato non è finito, quindi vediamo. Ci sono tre competizioni e tanti giocatori, il mister dà la mentalità giusta che a Roma è la cosa ...

Roma - Dzeko : 'Qui si parla sempre prima. Ma i nuovi acquisti sono forti' : Protagonista indiscusso della scorsa stagione, Edin Dzeko è chiamato a ripetersi in quella che tra un mese esatto prenderà il via. Il bosniaco a gennaio è stato vicino alla cessione al Chelsea , ma ...

Roma - 9 gol al Latina. Schick e Dzeko i migliori : Il ceco, autore di una tripletta e due assist, mostra già un ottimo stato di forma, così come il bosniaco, a segno due volte. Cori di scherno dei tifosi per Florenzi

Roma : tris Schick - doppio Dzeko. Il test con il Latina finisce 9-0 : Roma - tris di Schick, doppio Dzeko: la nuova Roma riparte dalle sue punte. Nel primo test dall'inizio del ritiro i giallorossi affrontano superano 9-0 il Latina, formazione che milita in sertie D. ...

Roma-Latina 9-0 - bene Schick e Dzeko : ANSA, - ROMA, 14 LUG - Schick apre le marcature, Dzeko le chiude. La nuova Roma di Eusebio Di Francesco riparte dai suoi centravanti, chiamati nella prossima stagione a competere con la Juventus di un ...

Latina-Roma 0-9 - tripletta di Schick e doppietta per Dzeko : Latina-Roma 0-9 5' Schick, 11' Marcano, 22' Pellegrini Lu., 24' rig. Schick, 27' Pellegrini Lo., 36' Schick, 65' aut. Manes, 75', 80' Dzeko Si chiude in goleada il primo test stagionale della Roma. 9-...

Roma - sold out al Tre Fontane per l'allenamento del 19. Bianda : 'Marcare Dzeko ti fa crescere' : Questa volta la notizia si è diffusa nel giro di poche ore: posti esauriti il 19 luglio in occasione dell'allenamento aperto della Roma allo stadio Tre Fontane. A differenza di quanto accaduto ieri ...

Roma - 700 tifosi al Tre Fontane. Cori contro Ronaldo : 'Noi abbiamo Dzeko gol' : Festa a metà al Tre Fontane dove la Roma questo pomeriggio ha svolto un allenamento davanti a circa 500 tifosi. Non un sold out, forse per il caldo o per il poco preavviso, fatto sta che le tribune ...