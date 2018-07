«Due morti in mare colpa di Salvini» Ma un testimone smentisce la Ong

Calabria - tragico schianto : Due morti in un incidente d'auto : Una tragica notizia arriva dalla Calabria dove, nella serata del 18 luglio, due persone sono morte in un incidente stradale accaduto nel vibonese. Le cause della tragedia potrebbero essere imputabili alle condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia. L'autovettura è finita fuori strada, ribaltandosi più volte: una persona è deceduta sul colpo, un'altra dopo poche ore in ospedale. L'asfalto reso viscido dalla pioggia è la probabile ...

Incidente stradale sulla Messina Catania : Due morti : Incidente stradale sull'autostrada A18, la Messina Catania nei pressi di Roccalumera in provincia di Messina. Morto un 27enne e un 74enne.

Open Arms : 'Due morti in mare - colpa dell'Italia'Salvini : 'Dalle ong solo bugie - io non mi fermo' : Riparte lo scontro tra il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini e le Ong sulla questione dei migranti. Motivo del contendere stavolta è stata una tragedia nel Mediterraneo denunciata dalla ...

Linosa - migranti si tuffano in mare : 4 morti/ Ultime notizie : capo scafisti era stato espulso Due volte : Linosa, migranti si tuffano in mare: 4 morti. Avvistate le navi militari italiane hanno cercato di farsi raccogliere. Arrestati gli 11 scafisti: il capo era stato espulso già due volte.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 12:51:00 GMT)

Mondiali - in Francia Due morti e tre feriti per i festeggiamenti. 292 persone arrestate - : Domenica, la Francia ha battuto la Croazia per 4-2 allo stadio Luzhniki di Mosca per il trofeo della Coppa del Mondo …

Francia Campione - incidenti rovinano la festa : sgomberati gli Champs-Élysées. Due morti : Tensione alta in tutto il Paese durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale in Russia. A Parigi alcuni facinorosi hanno preso d'assalto vetrine e drugstore, obbligando la Polizia a intervenire: evacuati gli Champs-Élysées prima della mezzanotte. Anche due morti, ad Annecy e a Saint-Felix.Continua a leggere

Incidente Lecce : Due morti e 4 feriti/ Ultime notizie - scontro Audi-Panda : perdono la vita i due guidatori : Incidente Lecce: due morti e 4 feriti, Ultime notizie, scontro Audi-Panda: perdono la vita i due guidatori, entrambi deceduti sul colpo. Grave la 64enne a bordo della Fiat(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Iraq - proteste contro carovita : Due morti nella provincia di Maysan : Iraq, proteste contro carovita: due morti nella provincia di Maysan Iraq, proteste contro carovita: due morti nella provincia di Maysan Continua a leggere L'articolo Iraq, proteste contro carovita: due morti nella provincia di Maysan proviene da NewsGo.

Incidenti in montagna : Due morti : Un alpinista è morto mentre scalava il Cervino sul versante svizzero. Il corpo è stato individuato da una guida alpina a 4.100 metri di quota, vicino alla cresta dell'Hornli. E un altro escursionista è morto in seguito a un malore mentre si trovava vicino al rifugio Aosta, in Valpelline. I tentativi di rianimarlo da parte del 118, giunto sul posto con l'elicottero, sono risultati vani.

Almeno 127 morti in Due attentati in Pakistan : In due separati eventi elettorali in vista delle elezioni, tra dieci giorni: nel più grave un kamikaze ha ucciso 123 persone The post Almeno 127 morti in due attentati in Pakistan appeared first on Il Post.

