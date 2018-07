ilfattoquotidiano

: Dopo l’orrore c’è l’indifferenza. E Salvini è il nostro ministro della Paura - Cascavel47 : Dopo l’orrore c’è l’indifferenza. E Salvini è il nostro ministro della Paura - LFioru18 : Dopo l’orrore c’è l’indifferenza. E Salvini è il nostro ministro della Paura – Il Fatto Quotidiano - CarmeloMontana2 : RT @fattoquotidiano: Dopo l’orrore c’è l’indifferenza. E Salvini è il nostro ministro della Paura -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Oltrec’è, solo quella. Abbiamo dimenticato la lezione di Antonio Gramsci che ci ricordava comefosse abulia, parassitismo, vigliaccheria. “Non è vita”, diceva. Quei morti in mare già non ci trasmettono l’emozioneprima volta, e neancheseconda. Ricordate come accogliemmo quella foto, l’istantaneadisgrazia e del, che raffigurava Aylan, tre anni, il corpo riverso sulla battigia, il capo appena spostato verso le sue tenebre. Quel fagotto rosso scannato dal mare e dagli uomini, a Bodrum in Turchia. E oggi è già il giornodi un’altra tragedia, l’ultima o la penultima, l’ultimo bimbo o il penultimo che affoga e muore. Stiamo divenendo platea esausta, corona di spettatori impauriti e fragili, al modo di quelli che nel West assistevano in piazza alle impiccagioni decise dallo sceriffo. Sono queste a loro modo impiccagioni ...