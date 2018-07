Dopo il successo del Summer White Party | sabato 21 luglio arriva il secondo atteso

Anne Heche in Chicago PD 6 Dopo il successo di The Brave : la Brennan metterà in crisi la squadra? : Anne Heche in Chicago PD 6, questa è la notizia dell'ultima ora, quella che sicuramente farà gongolare i fan della serie NBC e non solo. Il pubblico la ricorda ancora come la dolce e imbranata scrittrice della bellissima Men in Trees mentre altri per l'irriverente ruolo in Hung - Ragazzo squillo, ma sicuramente nell'ultimo anno Anne Heche ha avuto molte soddisfazioni con il suo ruolo nella nuova The Brave, cancellata dopo una sola ...

“Svolta Dopo 24 anni?”. Scomparsa Ylenia Carrisi : cosa è successo a New Orleans : Si riapre il caso di Ylenia Carrisi? La svolta relativa alla figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, Scomparsa 24 anni fa, potrebbe essere di quelle significative. Ylenia era sparita il 31 dicembre 1993 a New Orleans, dove si era recata con la famiglia: pare avesse discusso con papà e, da allora, si sono perse le sue tracce. Proprio le ultime conversazioni telefoniche con Ylenia Carrisi risalgono a qualche giorno prima della Scomparsa: ...

Accordo Mediaset-Perform per il calcio in tv Dopo il successo dei Mondiali : dopo lo straordinario successo di ascolti di Mediaset con Mosca 2018, la tv di Berlusconi , affidata a Pier Silvio, non intende mollare la presa e ha raggiunto un Accordo con Perfom . Dal 1° agosto i ...

Chiara Ferragni arrabbiatissima si scaglia contro il Corriere della Sera per un articolo. Quest ultimo subito Dopo “ritratta” tutto! Ecco cosa è successo! : “Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche rotonde e felici”. Questo articolo del Corriere della Sera ha fatto arrabbiare la famosa fashion blogger. Il pezzo del noto quotidiano fa riferimento al fisico delle amiche della futura sposa, che adesso sono in vacanza con lei ad Ibiza, per l’addio al nubilato. Chiara dopo aver letto l’articolo ha pubblicato un duro sfogo sul suo profilo Instagram. “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano ...

“È successo Dopo il Grande Fratello”. Veronica Satti e Bobby Solo - la notizia spiazza i fan : Uno dei personaggi più attesi dell’ultimo Grande Fratello prima ancora che il reality show condotto da Barbara D’Urso prendesse il via. Lei, Veronica Satti, era infatti entrata nella casa sperando di attirare le attenzioni del padre, il famoso cantante Bobby Solo, con il quale i rapporti si erano interrotti da ben quindici, lunghissimi anni. La vicenda era finita anche in tribunale e aveva avuto un’importante eco ...

Bobby Solo e Veronica : "Ci riabbracciamo Dopo 15 anni - ecco cos'è successo Dopo il GF" : Bobby Solo e Veronica Satti di nuovo vicini. dopo più di 10 anni di lontananza, il cantante romano accetta di ricongiungersi alla figlia, che in questi anni non ha mai smesso di cercarlo. «...

In arrivo il nuovo album di Nek Dopo il successo di Unici : le ultime indiscrezioni sul ritorno da solista : Il nuovo album di Nek sta per arrivare. A confermarlo è sua moglie Patrizia Vacondio in una delle tante stories pubblicate su Instagram, nelle quali ha rivelato che per il nuovo disco ci vorrà non più di qualche mese. Sta quindi per arrivare il seguito di Unici, disco con il quale Filippo Neviani ha sperimentato l'elettronica, con qualcosa che potrebbe essere molto diversa dalla sua ultima espressione artistica. L'artista è attualmente ...

“Ricoverato Dopo il sesso orale”. Rapporto horror : cosa è successo a Fredy : Fredy Alanis è una leggenda diciannovenne originaria della periferia di Chicago, negli Stati Uniti. La storia del giovane è diventata virale dopo aver postato un selfie direttamente dal letto dell’ospedale spiegando il motivo del suo ricovero. Fredy è diventato un ‘eroe’, almeno per le migliaia di persone che sui social media hanno diffuso con entusiasmo il suo racconto. “Scusate l’angolazione sbagliata, ma ricorda quando ho succhiato un ...

“Ecco cosa è successo tra me e Fedez”. Finalmente Rovazzi confessa tutto. Dopo la clamorosa rottura - le prime parole che spiegano la “separazione” : Che tra i due ci sia stata una vera e propria rottura, è ormai cosa nota a tutti. Finora però Fabio Rovazzi non ne aveva mai parlato in pubblico. Di cosa parliamo? Del brusco allontanamento da Fedez. Presentando il suo nuovo singolo “Faccio quello che voglio” a Milano, Rovazzi non si è sottratto alle domande sulla fine della sua amicizia – e del sodalizio artistico – con il rapper Fedez, al centro di indiscrezioni ...

“Sono malati”. La terribile notizia che arriva dalla Thailandia - Dopo il salvataggio miracoloso : cos’è successo ai ragazzi : Un salvataggio commovente durato ore, giorni, gli occhi degli spettatori di tutto il mondo a osservare in silenzio i ragazzi tornare in superficie uno dopo l’altro, intrappolati in una grotta che rischiava di trasformarsi in una tomba. Alla fine, per fortuna, tutto è andato per il meglio: i 12 giovani calciatori thailandesi e il loro allenatore sono stati liberati e sono tutti in buone condizioni di salute. A spaventare però in ...

“È successo al funerale di Marco”. Muore Dopo la maturità : il gesto commovente : Un sereno e caldo giorno d’estate è rovinato da una notizia tremenda che ha gelato il sangue di tutti. È infatti impossibile restare indifferenti di fronte a quanto accaduto a Marco in uno dei giorni più belli della sua vita. Morire a 19 anni per un incidente stradale in auto. Un destino tremendo. Così se n’è andato Marco Coletta. Era studente e aveva appena discusso la tesina della prova orale all’esame di maturità, all’istituto ...

Tour de France – La gioia di Sagan Dopo il successo : “felice di aver vinto davanti a mio padre e ai miei amici” : Grande gioia per Peter Sagan dopo il successo nella seconda tappa del Tour de France: il ciclista slovacco felice di aver vinto davanti a suo padre e ai suoi amici arrivati da Zilina Peter Sagan mette la sua firma sul Tour de France 2018. Il campione slovacco vince la seconda tappa della Grande Boucle, da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur Yon, al termine di una strepitosa volata nella quale riesce a piazzare la ruota della sua bici ...

F1 – Successo Ferrari a Silverstone - la Mercedes arranca : ecco la nuova classifica Costruttori Dopo il Gp d’Inghilterra : Sale a venti punti il vantaggio della Ferrari nella classifica Costruttori, fondamentale la vittoria di Vettel a Silverstone e il terzo posto di Raikkonen Grande vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gp di Gran Bretagna. Il tedesco della rossa si è imposto sul beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo, ma autore di una grande gara dopo essere rimasto in fondo al gruppo dopo un contatto con la Ferrari di Raikkonen alla prima curva. ...

Carmen Ferreri Dopo il successo di Amici svela a Rmc 101 due appuntamenti... : In diretta telefonica Carmen Ferreri su Rmc 101 al Vanessa Galipoli show , che va in onda ogni sabato mattina, ci ha svelato in anteprima due date importanti del suo tour. Carmen sarà in concerto con ...