Dopo il nuovo album | arriva il tour dei Subsonica con 8 date | info e biglietti in

Annunciato il nuovo album di Emis Killa - Dopo Rollercoaster arriva Supereroe : Il nuovo album di Emis Killa sta per arrivare. dopo il rilascio del singolo con il quale ha ufficialmente aperto il suo nuovo progetto discografico, il rapper ha Annunciato il titolo del prossimo disco che farà seguito a Terza Stagione, rilasciato ormai due anni fa. Secondo quanto condiviso dall'artista sui social, il nuovo album di Emis Killa si chiamerà Supereroe. Il disco sarà anche presentato durante i concerti che si terranno tra Roma e ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album dei Subsonica - in arrivo Dopo la reunion della band : Finalmente ufficiale la data d'uscita del nuovo album dei Subsonica. Il gruppo guidato da Samuel Romano è ora pronto per il ritorno sul mercato discografico con un progetto che li riunisce sotto lo stesso nome, dopo le esperienze da solisti condotte negli ultimi anni. La nuova e attesissima espressione discografica dei Subsonica arriva a qualche anno da Una nave in una foresta, dopo il quale avevano deciso di intraprendere cammini diversi ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia torna ai fasti d’un tempo : la ricostruzione del Dopo-Zidane - adesso via al nuovo ciclo : Mondiali Russia 2018, la Francia ha vinto la competizione con alcuni giovani di belle speranze che porteranno i colori francesi in alto a lungo La Francia alza la coppa del mondo al cielo allo stadio Luzhniki di Mosca 20 anni dopo la prima volta: la magica notte del 3-0 allo Stade de France contro il Brasile in cui i transalpini si laurearono per la prima volta nella loro storia campioni del mondo; da Francia 1998 ad oggi per i transalpini ...

Djokovic sei di nuovo re! All’inferno e ritorno - un anno Dopo : Nole batte Anderson e vince il 4° Wimbledon : Novak Djokovic vince la finale di Wimbledon battendo Kevin Anderson: ritorno al top dopo un brutto infortunio per Nole che vince uno Slam dopo quasi 2 anni Era esattamente un anno fa, il gomito faceva malissimo e Djokovic era costretto a ritirarsi all’inizio del secondo set dei quarti di finale. Un anno dopo, il centrale di Wimbledon lo incorona di nuovo re, per la quarta volta, dopo le edizioni 2011, 2014 e 2015. Una vittoria che sa ...

Nuovo duetto dei Tiromancino Dopo Alessandra Amoroso - La descrizione di un attimo con J-Ax o Jovanotti? : Nuovo duetto dei Tiromancino in un classico del loro repertorio per il Nuovo album in uscita il prossimo autunno: tra i papabili collaboratori per questa seconda partnership nel giro di pochi mesi sono J-Ax e Jovanotti, almeno stando al suggerimento lasciato cadere in rete dal frontman della band. dopo aver celebrato il diciottesimo compleanno di una delle sue creature più amate, Due Destini, Federico Zampaglione torna a duettare con una voce ...

Gossip U&D/ Sara di nuovo insieme con Francesco Monte Dopo l'addio a Luigi : Potrebbe esserci del tenero tra Sara Affi Fella e Francesco Monte, entrambi ex protagonisti di Uomini e donne? E' questo l'ultimo rumors di questa calda estate italiana che impazza sul web e sui social e che sta facendo discutere tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. [VIDEO] In queste ore, infatti, Sara e Francesco Monte sono riapparsi 'in coppia' sui social ed ecco che subito si è ipotizzato un possibile ...

Marco Carta - l'annuncio Dopo la paura : sarà giudice di un nuovo talent Mediaset : dopo la paura, un lieto annuncio molto importante per Marco Carta . Il cantante sardo, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, si è completamente ripreso e può godersi le vacanze prima di un nuovo ...

Allarme in Veneto - Dopo il caso Pfas scoperto nuovo inquinante : "Il GenX è potenzialmente cancerogeno" : Il composto è stato trovato dall'Arpav nelle acque del Vicentino. La Provincia ferma la produzione. Greenpeace: "A Trissino lavorate cento tonnellate di rifiuti l'anno, provenienti dall'Olanda". L'azienda Miteni: "Nessun sversamento, così abbattiamo gli inquinanti"

Salvini cerca riscatto Dopo lo schiaffo del caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...

Stadio della Roma - Parnasi chiede un nuovo interrogatorio con i pm Dopo il no alla scarcerazione della Cassazione : Luca Parnasi chiederà nuovamente di essere interrogato dalla procura di Roma. dopo lo stop della Cassazione alla richiesta di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare, in nottata è arrivata la decisione dei giudici di piazza Cavour che hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai difensori del costruttore al centro dell’inchiesta sullo Stadio della società giallorossa. Nella loro istanza gli avvocati Emilio Ricci e ...

BARBARA D'URSO "TEENAGER"/ Video - provocazione per nuovo progetto : Dopo la Dottoressa Giò arriva... : BARBARA d’Urso in versione teenager fa impazzire i fan: Video, nuovo progetto per la Carmelita Nazionale: “Alberto Mezzetti, cosa hai fatto a questa donna?”.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:40:00 GMT)

In arrivo il nuovo album di Nek Dopo il successo di Unici : le ultime indiscrezioni sul ritorno da solista : Il nuovo album di Nek sta per arrivare. A confermarlo è sua moglie Patrizia Vacondio in una delle tante stories pubblicate su Instagram, nelle quali ha rivelato che per il nuovo disco ci vorrà non più di qualche mese. Sta quindi per arrivare il seguito di Unici, disco con il quale Filippo Neviani ha sperimentato l'elettronica, con qualcosa che potrebbe essere molto diversa dalla sua ultima espressione artistica. L'artista è attualmente ...