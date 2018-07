Domenica 22 luglio nel Duomo di Orvieto doppio appuntamento con la musica classica

Ascolti tv Domenica 15 luglio 2018 : Francia - Croazia al 67% di share : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone ha registrato 1.906.000 telespettatori, share 12,22%. Su Rai 2 Il film Chiamatemi Helen ha registrato 1.225.000 telespettatori, share 7,19%. Su Rai 3 Il film Una notte con la Regina ha registrato 899.000 telespettatori, share 5,46%. Su Canale 5 Balalaika La Finale ha registrato un netto di 1.808.000 telespettatori, share 10,61%. Su Italia 1 Il film The Boss, in prima tv, ha registrato ...

Ascolti TV | Domenica 15 luglio 2018. 11 - 7 mln per la finale dei Mondiali (66.6%). Balalaika 34.3%-10.6% : L'esultanza della Francia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.906.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 20.39 alle 22.53 – la seconda parte di Balalaika ha raccolto davanti al video 1.808.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Chiamatemi Helen ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori (7.2%). Su Italia 1 The Boss ha intrattenuto 866.000 spettatori con il 5.3% di share. ...

Ascolti tv Domenica 15 luglio 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Chiamatemi Helen ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Il Dottor Dolittle ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Balalaika La Finale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Tower Heist: Colpo ad alto livello ha registrato un netto di .000 ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Domenica 15 Luglio 2018 : Film Stasera in TV: Southpaw - L'ultima sfida, Derailed - attrazione letale, Il dottor Dolittle, Tower Heist: colpo ad alto livello, Le Fate ignoranti

Programmi TV di stasera - Domenica 15 luglio 2018. Su Canale 5 l’ultima di Balalaika : Alessandro Gassman, I Bastardi di Pizzofalcone Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone (R) Fiction del 2017 di Carlo Carle. Cast: Alessandro Gasmann, Alessandro Gassman, Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino. Trama: L’ispettore Giuseppe Lojacono, romano d’origine e siciliano di adozione, viene trasferito a Napoli e viene chiamato dalla questura a far parte della squadra del commissario Palma, uomo dai ...

Oroscopo di Paolo Fox : Domenica 15 luglio : Puntuale come sempre ritorna l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche questa mattina, domenica 15 luglio 2018, sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo del giorno. Oroscopo oggi, domenica 15 luglio 2018: le previsioni di Paolo Fox Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni di Paolo Fox riguardanti l’amore, la fortuna, il ...

Domenica 15 luglio : stasera in Tv I Bastardi di Pizzofalcone - Una notte con la regina - The boss - Roba da ricchi e tanto altro cinema : Una notte con la regina, Rai 3,: Nel 1945, in tutto il mondo si celebra la fine della guerra. A Londra, due giovani sorelle adolescenti, la principessa Margaret e la sorella Elizabeth ottengono per ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di Domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all'... : ... Il Vasco Da Gama annuncia ufficialmente l'ingaggio di Maxi Lopez che lascia l'Italia dopo l'ultima stagione vissuta all'Udinese 8.30 MILAN: La Gazzetta dello Sport svela i piani del Fondo Elliot. ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di Domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all’Inter? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 14 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 15 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Il film da vedere oggi - Domenica 15 luglio : Una notte con la regina [PRIMA TV] : Questa sera, domenica 15 luglio, Rai 3 allieterà il suo pubblico con una simpatica commedia ispirata ad un episodio della vita di Elisabetta II. Il film da vedere oggi si intitola Una notte con la regina e trae spunto dalla sera in cui la futura regina del Regno Unito e sua sorella Margaret uscirono per la prima volta da Buckingham Palace, per festeggiare la resa della Germania nazista e la conseguente fine della Seconda Guerra Mondiale. Era ...

Sport 15 luglio : che Domenica! MotoGP - Finale Mondiali - Tour de France e Finale Wimbledon : programma - orari e tv. Per non perdersi davvero niente! : Siete pronti per una domenica bestiale? Siete carichi per un pomeriggio pieno zeppo di eventi da urlo assolutamente da non perdere? Non vedete l’ora di vivere una giornata indimenticabile all’insegna del grande Sport e di avventurarvi in questa domenica 15 luglio che sembra creata appositamente per i sani malati di questo fantastico mondo? Non vi resta che allacciare le cinture, ce n’è per tutti i gusti: si inizia a metà ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 15 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 15 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Domenica 15 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Borg McEnroeEstate 1980. Sta per prendere il via il Torneo di Wimbledon e i due giocatori piu' quotati per la vittoria sono lo svedese Bjorn Borg e l'americano John McEnroe. Due tennisti, e due giovani uomini, che non potrebbero essere piu' diversi, almeno secondo lo storytelling dell'epoca. Borg, gia' quattro volte vincitore a Wimbledon, e' soprannominato "Uomo di ghiaccio": algido, apparentemente privo di emozioni, una macchina segnapunti con ...

Allerta caldo Sardegna : Domenica 15 luglio attesi 40 °C : La bolla di caldo africano non abbandona la Sardegna. La Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di Allerta per domenica 15: sono previsti 40 gradi. Secondo i dati forniti dall’Arpas, il record di oggi lo detiene il Nuorese, in particolare Ottana, dove il termometro ha raggiunto i 38 gradi, seguito dal Sassarese con 37, nel resto dell’isola, comunque, non si è quasi mai scesi sotto i 30. La situazione rimarrà invariata anche ...