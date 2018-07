Domani assemblea di Lega di Serie A

Lega Serie B - Domani l’assemblea sui diritti tv per il triennio 2018-2021 : Programmata per domani a mezzogiorno l'assemblea durante la quale verrà rivelato l'esito della procedura di commercializzazione dei diritti tv. L'articolo Lega Serie B, domani l’assemblea sui diritti tv per il triennio 2018-2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : Domani l’assemblea della Lega B : L’assemblea della Lega B è convocata per domani a Milano, in via Rosellini. All’ordine del giorno, principalmente, i Diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli aggiornamenti e l’esito della procedura di commercializzazione delle dirette a pagamento. Tra gli altri temi all’ordine del giorno, informa la Lega, anche la mutualità di sistema e il marketing associativo. Nel programma anche le comunicazioni del ...

Lega B : Domani assemblea su diritti tv : ANSA, - ROMA, 28 GIU - L'assemblea della Lega B è convocata per domani a Milano, in via Rosellini. All'ordine del giorno, principalmente, i diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli ...

Pd - Calenda : “Domani il manifesto del Fronte Repubblicano”. Orfini convoca l’Assemblea per il 7 luglio : Alla fine il Fronte Repubblicano si farà. O meglio ne annuncia il manifesto Carlo Calenda. “Bisognerà cambiare classe dirigente e progetti. Questa è la ragione per la quale domani farò uscire un manifesto politico di questo Fronte. Quello che bisogna fare è una grande lista civica nazionale – diciamo così per semplicità – che possa mobilitare il Paese nel profondo, cosa che il Pd non riesce più a fare perché impegnato in una ...

Governo : Gentiloni Domani ad assemblea Confindustria : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani, mercoledì 23 maggio, alle ore 10.30, all’assemblea di Confindustria (Auditorium Parco della Musica). Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: Gentiloni domani ad assemblea Confindustria sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pd verso la conta : non c'è accordo sull'assemblea di Domani. Arringa di Renzi in apertura : contro i big che hanno vissuto alle sue spalle... : Alla fine non è passata la proposta di eliminare le beghe interne dalla discussione dell'assemblea nazionale del Pd per concentrarsi solo sul quadro politico, che vede avvicinarsi un governo gialloverde. Non c'è accordo nel Pd. E domani all'hotel Ergife di Roma potrebbe andare in scena l'ennesima conta interna, a rischio deflagrazione per il futuro dei Dem, malconci dopo le elezioni di marzo.Matteo Renzi, che con altri big come ...

Pd : Martella - Domani assemblea elegga Martina segretario : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Mi auguro che tutti siano coerenti con gli impegni assunti nell’ultima direzione nazionale e che domani Maurizio Martina venga eletto segretario”. Lo dice l’esponente del Pd e coordinatore dell’area orlandiana, Andrea Martella, alla vigilia dell’assemblea nazionale fissata per domani. “Si tratta di un passaggio indispensabile, sia per il delicato momento politico che il ...

"Evitiamo la conta - nessuno capirebbe". Appello dei big Pd per l'assemblea di Domani : Renzi - Gentiloni - Minniti... : "Evitiamo la conta: nessuno capirebbe". Alla vigilia della delicatissima assemblea del Pd, prevista domani all'Ergife, si muove una buona fetta di big del partito. Lo stesso premier Paolo Gentiloni, il segretario dimissionario Matteo Renzi, il ministro Marco Minniti, i due capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, Lorenzo Guerini e il presidente Matteo Orfini, Piero Fassino: tutti dell'idea di cambiare l'ordine del giorno dell'assemblea di ...

Diritti tv : Domani deserta l'assemblea di Lega : Andrà come previsto deserta l'assemblea della Lega Serie A di domani, convocata una settimana fa al solo scopo di far scattare la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella successiva ...