Dl dignità : Fraccaro - Confindustria fa lobby - Parlamento sovrano : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il decreto dignità contiene misure strategiche per la crescita del Paese, a partire dalle norme contro il precariato. Parlare di effetti negativi e di retromarce significa semplicemente falsare la realtà. Confindustria fa l’attività tipica della lobby che cerca di esercitare pressione sulle istituzioni, ma il periodo della politica al servizio dei poteri forti è finito grazie al Governo del ...

Dl dignità - Fraccaro : Governo farà ciò che serve per rapido ok : Roma, 18 lug., askanews, - 'Il Decreto dignità seguirà l'iter canonico previsto per questo tipo di provvedimenti. Trattandosi di un decreto d'urgenza è evidente la necessità di approvarlo al più ...

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

Decreto dignità - Fraccaro a Sky TG24 : ok lunedì senza problemi - : Il titolare del dicastero per i Rapporti con il Parlamento sul provvedimento annunciato da Di Maio e momentaneamente stoppato : "Il reddito di cittadinanza è la priorità di questo governo. Nessuna ...

Dl dignità : Fraccaro - ok lunedì sera senza problemi : ... lo faremo nel più breve tempo possibile e una battaglia importante lo faremo in Europa, vogliamo che l'Italia abbia uno strumento europeo per rilanciare l'economia. Il Parlamento ha votato una ...

Decreto dignità - Fraccaro : “Credo lo faremo lunedì sera. Reddito cittadinanza è priorità ma servono fondi Ue” : “Credo che lunedì sera il Decreto dignità sarà fatto senza problemi”. Dopo il rinvio deciso giovedì a causa della mancanza di alcune bollinature, il ministro per i Rapporti per il Parlamento Riccardo Fraccaro intervistato a Skytg24 conferma, come anticipato da Luigi Di Maio, che il provvedimento con le restrizioni sui contratti a termine, le multe per chi delocalizza e l’abolizione dello spesometro e dello split payment sarà ...

Governo : Fraccaro - lunedì possibile dl dignità : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Credo lunedì sera il decreto dignità sarà fatto senza problemi”. Lo annuncia a Skytg24 il ministro dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro. L'articolo Governo: Fraccaro, lunedì possibile dl dignità sembra essere il primo su SPORTFAIR.