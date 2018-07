Dl dignità : Conte - ascolteremo Confindustria ma no a toni allarmistici : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Confindustria fa la sua parte, ma secondo me fraintende. Leggendo con attenzione il decreto dignità non hanno nulla da temere. Non abbiamo abolito la possibilità di stipulare i contratti a tempo determinato, quindi se si dovessero usare toni allarmistici sarebbe assolutamente improprio”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver partecipato ad una manifestazione per ...

Dl dignità : Conte - da Confindustria toni allarmistici impropri : "Confindustria fa la sua parte però secondo me fraintende perché se legge con attenzione il dl dignità si accorgerà che non hanno nulla da temere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine delle celebrazioni dei 20 anni della Polizia postale. "Noi - ha aggiunto- non abbiamo abolito la possibilità di stipulare i contratti a tempo determinato. Ma se si usano, se ...

Conte : "Il decreto dignità non aumenterà la disoccupazione" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato intervistato dal TG1, che ha mandato in onda il servizio pre-registrato nel corso dell'edizione di questa sera del telegiornale della prima rete Rai.Conte, a poche ore dal completamento dello sbarco a Pozzallo dei 447 migranti giunti in Italia a bordo di due diverse navi, ha voluto commentare l'accordo raggiunto con almeno altri 6 Paesi membri dell'UE - il Belgio potrebbe aggiungersi nelle ...

Conte - dl dignità non aumenta disoccupati : ANSA, - ROMA, 16 LUG Il decreto dignità "mira a combattere il precariato e l'abuso di contratti a tempo determinato. Le premesse che parlano di aumento di disoccupazione mi sembrano destituite di ...

Salvini-Di Maio contro Boeri : "dimettiti"/ Dl dignità - presidente Inps "me ne vado solo se me lo chiede Conte"

Conte : decreto dignità rilancerà i consumi : 'Il faro della nostra politica estera è e deve rimanere il nostro interesse nazionale. Quanto ai punti di riferimento, ne abbiamo alcuni e sono sempre gli stessi: la Nato e gli Stati Uniti, nostro ...

Conte : “Le imprese non devono temere le norme del decreto dignità : avrà benefici anche sui consumi” : Presidente Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che giovedì porterà a Innsbruck la richiesta di bloccare l’arrivo nei nostri porti delle navi impegnate nel Mediterraneo in missioni internazionali. È questa la linea del governo italiano?...

Decreto dignità - cosa prevede. Conte-Di Maio : "Addio Jobs act"

Decreto dignità - Luigi Di Maio nell'angolo. Giuseppe Conte trema - la minaccia della fiducia : La Lega e Matteo Salvini hanno espresso con fermezza le loro perplessità su misure che rischiano di mettere in grave difficoltà il mondo delle imprese. E ora che la discussione si sposta dal ...

DECRETO DIGNITA' - COSA PREVEDE. CONTE-DI MAIO : "LICENZIATO JOBS ACT"