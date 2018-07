Dl dignità - Confindustria : frena investimenti e limita la crescita : Roma, 18 lug., askanews, - Il decreto dignità, 'pur perseguendo obiettivi condivisibili, tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle delocalizzazioni selvagge, contiene misure e ...

Decreto dignità - Confindustria : disincentiva gli investimenti e limita la crescita : Teleborsa, - Confindustria boccia il Decreto Dignità perché disincentiva gli investimenti e limita la crescita . Per le imprese - spiega il Direttore Generale dell'associazione delle imprese, Marcella ...

Decreto dignità - Confindustria : effetti peggiori delle stime : Panucci: evitare brusche retromarce su riforme avviate Decreto dignità manipolato, imbarazzo M5s. Di Maio rilancia su vitalizi e banche

Dl dignità - Confindustria : impatto negativo su lavoro - via causali : Roma, 18 lug., askanews, - Il ritorno delle causali "comporterà un aumento del contenzioso, che le riforme degli anni scorsi avevano contribuito ad abbattere: le cause di lavoro sui contratti a ...

Decreto dignità - Confindustria avverte : effetti peggiori delle stime : Confindustria attacca il dl dignità . Il ritorno delle causali, esponendo le imprese 'all'imprevedibilità di un'eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del ...

Confindustria contro il Decreto dignità : frena crescita e lavoro - "correggere la brusca retromarcia sulle riforme" : "Occorrerebbe evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati, assicurare stabilità e certezza al quadro regolatorio e non alimentare aspettative negative da parte degli operatori economici". In estrema sintesi, quindi, per Confindustria il Decreto Dignità frena la crescita e il lavoro. "A nostro giudizio l'esame parlamentare può e deve rappresentare l'occasione per approvare alcuni correttivi volti a garantire ...

Dl dignità : Confindustria - correggere brusca retromarcia : Il decreto dignità "pur perseguendo obiettivi condivisibili" rende "più incerto e imprevedibile il quadro delle regole" per le imprese "disincentivando gli investimenti e limitando la crescita". Lo ...

Decreto dignità - Confindustria attacca : "Crea incertezza e lima la crescita" : MILANO - Confindustria mette nero su bianco le critiche al Decreto dignità già sollevate durante gli undici giorni di gestazione del testo, il tempo trascorso tra il Cdm della sua approvazione e la ...

Confindustria : correggere dl dignità : 9.03 Il decreto Dignità "pur perseguendo obiettivi condivisibili" rende "più incerto e imprevedibile il quadro delle regole" per le imprese "disincentivando investimenti e limitando la crescita". Lo dice il Dg di Confindustria Marcella Panucci in audizione alla Camera. Per le imprese occorre "evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati" e vanno approvati "alcuni correttivi", che intervengano sulle causali per i contratti a ...

Dl dignità - Boccia (Confindustria) : “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. Previsione Inps? Mi pare eccessiva” : “Condividiamo i fini, non le modalità. Ridurre la durata massima dei contratti a termine potrebbe favorire il turnover delle persone”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, parlando del del Dignità nel corso di un faccia a faccia con il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio a Bersaglio mobile, su La7 L'articolo Dl Dignità, Boccia (Confindustria): “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Vicenza cita, infine, alcune righe giunte da un collega imprenditore: “Tra i messaggi che ho ricevuto in questi giorni da colleghi associati – scrive Vescovi -, ne sottolineo uno che mi sembra riassuma efficacemente il clima di disappunto ch

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Le aziende vedranno colpita la loro capacità competitiva, trovandosi sulla strada nuovi ostacoli proprio nel momento in cui la congiuntura sembra meno favorevole ed è quindi necessario accelerare in investimenti, innovazione, internazionalizzazione ed anche occupazione”,

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese : Vicenza, 12 lug. (AdnKronos) - "In Parlamento è necessario sostenere una diversa linea di politica economica, che parta dal presupposto che colpire le imprese significa colpire il Paese”. A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del cosiddetto “Decreto Dignità”, il presidente degli Indu