Dl dignità | Confindustria | correggere brusca retromarcia

Decreto dignità - Confindustria attacca : "Crea incertezza e lima la crescita" : MILANO - Confindustria mette nero su bianco le critiche al Decreto dignità già sollevate durante gli undici giorni di gestazione del testo, il tempo trascorso tra il Cdm della sua approvazione e la ...

Confindustria : correggere dl dignità : 9.03 Il decreto Dignità "pur perseguendo obiettivi condivisibili" rende "più incerto e imprevedibile il quadro delle regole" per le imprese "disincentivando investimenti e limitando la crescita". Lo dice il Dg di Confindustria Marcella Panucci in audizione alla Camera. Per le imprese occorre "evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati" e vanno approvati "alcuni correttivi", che intervengano sulle causali per i contratti a ...

Dl dignità - Boccia (Confindustria) : “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. Previsione Inps? Mi pare eccessiva” : “Condividiamo i fini, non le modalità. Ridurre la durata massima dei contratti a termine potrebbe favorire il turnover delle persone”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, parlando del del Dignità nel corso di un faccia a faccia con il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio a Bersaglio mobile, su La7 L'articolo Dl Dignità, Boccia (Confindustria): “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Vicenza cita, infine, alcune righe giunte da un collega imprenditore: “Tra i messaggi che ho ricevuto in questi giorni da colleghi associati – scrive Vescovi -, ne sottolineo uno che mi sembra riassuma efficacemente il clima di disappunto ch

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Le aziende vedranno colpita la loro capacità competitiva, trovandosi sulla strada nuovi ostacoli proprio nel momento in cui la congiuntura sembra meno favorevole ed è quindi necessario accelerare in investimenti, innovazione, internazionalizzazione ed anche occupazione”,

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese : Vicenza, 12 lug. (AdnKronos) - "In Parlamento è necessario sostenere una diversa linea di politica economica, che parta dal presupposto che colpire le imprese significa colpire il Paese”. A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del cosiddetto “Decreto Dignità”, il presidente degli Indu

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese : Vicenza, 12 lug. (AdnKronos) – “In Parlamento è necessario sostenere una diversa linea di politica economica, che parta dal presupposto che colpire le imprese significa colpire il Paese”. A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del cosiddetto ‘Decreto Dignità”, il presidente degli Industriali vicentini Luciano Vescovi ha scritto ai senatori e agli onorevoli della provincia di Vicenza che ...

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Le aziende vedranno colpita la loro capacità competitiva, trovandosi sulla strada nuovi ostacoli proprio nel momento in cui la congiuntura sembra meno favorevole ed è quindi necessario accelerare in investimenti, innovazione, internazionalizzazione ed anche occupazione”, paventa Vescovi. Oltre agli aspetti più marcatamente giuslavoristici, Vescovi fa riferimento anche al contesto ...

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il presidente di Confindustria Vicenza cita, infine, alcune righe giunte da un collega imprenditore: ‘Tra i messaggi che ho ricevuto in questi giorni da colleghi associati ‘ scrive Vescovi -, ne sottolineo uno che mi sembra riassuma efficacemente il clima di disappunto che si respira tra gli imprenditori: ‘Sembra che si debba essere oggetto di nuove punizioni atte a identificarci ...

Lavoro : Confindustria Vicenza su dl dignità - colpire le imprese è colpire il Paese : Vicenza, 12 lug. (AdnKronos) – “In Parlamento è necessario sostenere una diversa linea di politica economica, che parta dal presupposto che colpire le imprese significa colpire il Paese”. A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del cosiddetto ‘Decreto Dignità”, il presidente degli Industriali vicentini Luciano Vescovi ha scritto ai senatori e agli onorevoli della provincia di Vicenza che ...

Da Confindustria allo Sport - il fronte dei contrari al 'Decreto dignità' : Il fatto è che interventi maggiori sono stati impediti dal ministero dell'Economia perché l'abolizione di questi strumenti che hanno dato ottimi risultati nella lotta contro l'evasione Iva avrebbe ...

Da Confindustria allo Sport - il fronte dei contrari al “Decreto dignità" : Con i suoi 12 articolo, il “Decreto Dignità” interviene sul lavoro, le imprese e il gioco d'azzardo. E vuole dare “un colpo mortale al precariato”, come ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, aggiungendo di aver “licenziato il Jobs Act”. Tuttavia il nuovo decreto non convince del tutto. E non solo l’opposizione. Ecco le categorie che si sono dette ...

Decreto dignità - Confindustria stia serena. La dignità è ancora tutta da riscattare : “In un’azienda informatica, dove le commesse sono da anni in crescita, siamo tutti precari part time con contratti a termine. Sicuro che tutto questo derivi dalla domanda sul mercato e non dalla ricattabilità che ne deriva?” È la voce di un lavoratore qualunque che ogni mattina si sveglia e, non avendo rendite da capitale (di qualsiasi forma), è costretto a lavorare, a vendere cioè la propria forza-lavoro a chi invece ha un capitale da far ...