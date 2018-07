corrieredellosport

: Dl benzina: Pd, salta taglio accise - RadioLondra_ : Dl benzina: Pd, salta taglio accise - zazoomnews : Dl benzina: Pd salta taglio accise - #benzina: #salta #taglio #accise - patriziarutigl1 : RT @sherlock5stelle: Dl benzina: Pd, salta taglio accise: 'E non va sotto per colpa di LeU che dovrebbe opporsi a loro' -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) ANSA, - ROMA, 18 LUG - "In commissione Bilancio sul decreto legge sulla fatturazione elettronica la 'maggioranza che non c'è' impedisce di togliere una parte disu, come aveva promesso ...