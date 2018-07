Divisioni nel governo sulla legittima difesa | Bonafede frena  

lastampa

: RT @PaoloRazzano: «Qualcuno diceva che le divisioni politiche basate sul colore della pelle sono artificiali. Era Nelson Mandela. Nel 1964.… - fefebaraonda : RT @PaoloRazzano: «Qualcuno diceva che le divisioni politiche basate sul colore della pelle sono artificiali. Era Nelson Mandela. Nel 1964.… - francang1950 : RT @PaoloRazzano: «Qualcuno diceva che le divisioni politiche basate sul colore della pelle sono artificiali. Era Nelson Mandela. Nel 1964.… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Comincia al Senato la battaglia del Carroccio per cambiare l’articolo 52 del codice penale. E, mentre cinque disegni di leggesono stati incardinati in commissione Giustizia a Palazzo Madama, il ministrointerviene per spiegare che nessuna riforma «potrà portare alla liberalizzazione delle armi» disciplinate da disp...