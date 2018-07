Disperso in mare ex direttore Cnr di Mazara del Vallo

Ascoli Piceno - deltaplanista Disperso : in corso ricerche in mare : Ascoli Piceno, deltaplanista disperso: in corso ricerche in mare Ascoli Piceno, deltaplanista disperso: in corso ricerche in mare Continua a leggere L'articolo Ascoli Piceno, deltaplanista disperso: in corso ricerche in mare proviene da NewsGo.

Disperso in mare - seconda giornata di ricerche infruttuose. Per tre volte ha fatto richiesta di asilo : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' in Italia dal 2016 il ventiseienne Disperso in mare. Ospite, presso una struttura di Monsampolo, del Gus Marche, dell'uomo non si è trovata traccia neppure oggi. ...

Catania : ragazza annega in mare - Disperso il compagno : Tragedia in mare a Catania dove oggi una ragazza è annegata davanti al Lido Spiaggia libera numero 1, sul lungomare della Plaia, mentre il compagno risulterebbe disperso in acqua. Sulla spiaggia sono stati trovati due teli da mare e due zainetti.A recuperare il corpo della donna, che sarebbe una extracomunitaria secondo Catania Today, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto anche un elicottero dei pompieri che in queste ore ...

Donna muore annegata a Catania - Disperso in mare un uomo : Il corpo della Donna, una giovane di colore, è stato recuperato sulla spiaggia libera numero uno sul lungomare della Plaia, nella città siciliana. I soccorritori ritengono che fosse insieme a un’altra persona, probabilmente il suo compagno. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, con personale a bordo dell'elicottero Drago 68, un elicottero della marina, motovedette di polizia e capitaneria di porto e sommozzatori dei pompieri del comando ...

Catania - donna annega alla Plaia : compagno Disperso in mare/ Ultime notizie - ricerche in corso : Catania, donna annega sul lungomare della Plaia: recuperato il suo cadavere. Risulta disperso in mare anche il suo compagno per il quale sono in corso le ricerche.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:07:00 GMT)