Digital detox | come disintossicarsi dal cellulare in 4 settimane

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il problema intanto ha un nome: phubbing, abbreviazione di phone snubbing, ovvero la tendenza a snobbare le persone presenti per concentrarsi sul. E non c'è bisogno che vi dica che è molto diffuso. Secondo Larry Rosen, uno psicologo della California State Univeristy, i nostri telefoni suscitano deliberatamente ansia, fornendo nuove informazioni e inneschi emotivi ogni volta che li controlliamo. Questo ci fa temere che, se dobbiamo posarli anche solo per un istante, rischiamo di perderci qualcosa. Anche quest'ansia ha un nome. Si chiama Fomo: fear of missing out, la paura di essere tagliati fuori. Ne soffriamo da sempre però. Solo che prima eravamo protetti dal fatto che in mancanza degli smartphone non c'era modo immediato per scoprire tutte le cose che ci stavamo perdendo in un dato momento. Si andava alle feste e non si sapeva che magari ce ne era ...