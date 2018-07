Dia : le mafie straniere in Italia puntano sul traffico dei migranti : Dia: le mafie straniere in Italia puntano sul traffico dei migranti Per la Direzione investigativa antimafia in questo affare sono coinvolti "maghrebini, soprattutto libici e marocchini”. Su Roma, invece, si evidenzia come la situazione sia sempre più simile a quella di alcune aree del Mezzogiorno Parole ...

Mafie - rapporto Dia : “A Roma gruppi criminali sempre più assimilabili a quelli di Sicilia - Calabria e Campania” : Il blitz contro il clan dei Casamonica risale solo ai ieri. E non si fatica a credere che “nella Capitale, tra i gruppi criminali, si evidenziano sempre di più organizzazioni assimilabili al modus operandi di associazioni mafiose, come quelle in Sicilia, Calabria e Campania“. Nell’ultimo rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia si legge che in alcune aree della Capitale ci sono formazioni criminali che, ...

Dia : “Armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita : Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita Continua a leggere L'articolo Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita ...

Mafie - rapporto Dia : a Roma sodalizio criminale tra gruppi autoctoni e clan storici : ... spesso formati da giovanissimi, ma "lontano dai riflettori" crescono le infiltrazioni della camorra nell'economia e nella pubblica amministrazione. A metterlo in evidenza è la Relazione Dia relativa ...

Dia : 'Armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita : "Lo scenario criminale nazionale continua a essere segnato da una interazione tra i sodalizi italiani e quelli di matrice straniera". Così la Relazione semestrale della Dia, spiegando che "accanto al ...

Dia - immigrazione - business delle mafie : 8.09 Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è uno dei principali e più remunerativi business criminali": lo sottolinea la Relazione semestrale della Dia, spiegando che su questo terreno le organizzazioni criminali straniere e quelle italiane formano alleanze. "Nelle regioni del sud Italia i gruppi stranieri agiscono, tendenzialmente,con l'assenso delle organizzazioni mafiose autoctone" e collaborano "su piani paritetici".I migranti ...

Dia : immigrazione - business delle mafie : 8.09 Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è uno dei principali e più remunerativi business criminali": lo sottolinea la Relazione semestrale della Dia, spiegando che su questo terreno le organizzazioni criminali straniere e quelle italiane formano alleanze. "Nelle regioni del sud Italia i gruppi stranieri agiscono, tendenzialmente,con l'assenso delle organizzazioni mafiose autoctone" e collaborano "su piani paritetici".I migranti ...