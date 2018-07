Dia | ' Armi | droga e tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo

GROENLANDia - ICEBERG VICINO INAARSUIT : 169 EVACUATI/ Video ultime notizie : global warming? Esperti divisi : GROENLANDIA, ICEBERG alto 100 metri minaccia il villaggio di Innaarsuit. Video, c'è il rischio tsunami se l'enorme massa di ghiaccio si dovesse spaccare(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Diagnosi più veloci e cure più mirate - ad Ematologia un nuovo strumento donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia : Questa mattina la sottoscrizione dell'atto da parte del Presidente Giampiero Bianconi e del Direttore Generale all'Azienda Ospedaliera di Perugia Emilio Duca , UMWEB, Perugia - Servirà per realizzare ...

Farmindustria : prezzi medicine -15% rispetto a meDia Ue : Roma, 11 lug., askanews, - In Italia i prezzi dei medicinali sono più bassi del 15% circa rispetto alla media dei Big Ue. A renderlo noto è Farmindustria in occasione dell'assemblea annuale. Quanto ...

Bufale e linciaggi - in InDia i falsi allarmi in chat sono un caso di Stato. E il governo chiede aiuto a WhatsApp : Una ventina di morti in neanche tre mesi da una parte all'altra del Paese: la folla aizzata da messaggi e video su presunte gang di rapitori e trafficanti di organi. Il ministero della Tecnologia accusa la chat, chiedendo azioni immediate

Bufale e linciaggi - in InDia i falsi allarmi in chat sono un caso di Stato. E il governo chiede aiuto a WhatsApp : Una ventina di morti in neanche tre mesi da una parte all'altra del Paese: la folla aizzata da messaggi e video su presunte gang di rapitori e trafficanti di organi. Il ministero della Tecnologia accusa la chat, chiedendo azioni immediate

Una famiglia su due risparmia. “In Italia ritorna la classe meDia” : «La ripresa in atto non è forte ma è strutturale e deve essere sostenuta perché l’Italia non ha reagito alla crisi come altri Paesi. Le cose vanno meglio ma la disuguaglianza resta un problema sociale perché la ripresa non ha portato ad un miglioramento delle politiche redistributive». Le parole di Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanp...

Diritti LGBT - disabilità e crescita dei bambini : i temi dei "Dialoghi sulla Salute" in piazza d'Armi : Da martedì 10 a sabato 14 luglio appuntamento in piazza d'Armi con l'edizione 2018 dei " Dialoghi sulla Salute ": una serie di incontri e spettacoli dedicati ai temi del benessere, della salute a ogni età e agli stili di vita sani. Un'iniziativa organizzata dall'assessorato al Welfare della Città di Torino nell'ambito della ...

Bufale e linciaggi - in InDia i falsi allarmi in chat sono un caso di Stato. E il governo chiede aiuto a WhatsApp : Una ventina di morti in neanche tre mesi da una parte all'altra del Paese: la folla aizzata da messaggi e video su presunte gang di rapitori e trafficanti di organi. Il ministero della Tecnologia accusa la chat, chiedendo azioni immediate

Tratta di migranti - traffico armi e Diamanti : 17 fermi a Palermo : Roma, 2 lug. , askanews, Diciassette persone sono state fermate a Palermo con l'accusa, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione ...

Palermo - tratta di migranti e traffico di armi e Diamanti : 17 arresti : I carabinieri hanno scoperto una organizzazione criminale che aveva rapporti con Cosa nostra, a cui vendeva armi, e col gruppo paramilitare albanese Nuovo UCK. I gruppo gestiva un lucroso traffico di esseri umani sula rotta balcanica ma anche il traffico di armi da guerra e il riciclaggio di denaro, oro e diamanti.Continua a leggere

Palermo - tratta di esseri umani e traffico di armi e Diamanti : 17 arresti : I carabinieri del Nucleo Informativo di Palermo hanno fermato, su disposizione della Dda, 17 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al ...

In Edicola sul Fatto QuotiDiano del 27 giugno : Vitalizi - l’inizio della fine. Il taglio - stando ai primi calcoli - porterebbe a un risparmio di 30 milioni : Anti-Casta Vitalizi, ecco la delibera. Tagli per oltre 30 milioni Oggi nell’ufficio di presidenza della Camera Roberto Fico presenta il testo di Luca De Carolis L’Olimpiade dei cretini di Marco Travaglio Oltre a tutti i problemi che conosciamo – l’alleanza con Salvini, le scarse risorse per mantenere le promesse, la penuria di classe dirigente e democrazia interna, l’ostilità preconcetta dell’establishment che si butta a pesce sulla Lega ...

Arabia Saudita-Egitto - MonDiali 2018 : sfida tra deluse per chiudere con l’onore delle armi : Si chiude il Girone A di questi Mondiali di Russia 2018 con un match tra due squadre che, per un motivo o per un altro, hanno ampiamente deluso in questa Coppa del Mondo di calcio. Si sfidano, infatti, Arabia Saudita ed Egitto (alla Volgograd Arena alle ore 16.00 italiane) per decidere, sostanzialmente, chi concluderà il raggruppamento in terza posizione. Davanti, Russia e Uruguay, sono a punteggio pieno, e per cui irraggiungibili, e quindi ...

Carolyn Smith contro Eleonora Brigliadori/ “Le auguro di non incontrarmi mai per ciò che disse a NaDia Toffa” : Carolyn Smith contro Eleonora Brigliadori: “Le auguro di non incontrarmi mai per ciò che disse a Nadia Toffa”. La nota ballerina, coreografa e giurata di Ballando con le stelle, risponde (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:57:00 GMT)