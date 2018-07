Di Maio sull Ilva ' Migliorie su occupazione e ambiente valutiamo controproposta'

'La controproposta di Arcelor sull'Ilva all'esame in queste ore' - Di Maio - : Roma, 18 lug., askanews, - 'E' stata chiesta ad Arcelor Mittal un controproposta migliorativa che è all'esame in queste ore'. Lo ha detto, in merito alla vicenda Ilva, il ministro dello Sviluppo ...

Maiorca - svolta nell’inchiesta sulla morte di Martina Rossi : individuati 2 testimoni chiave : individuati i turisti considerati testimoni chiave dall’accusa nel processo sulla morte della studentessa genovese avvenuta nel 2011 a Palma di Maiorca. La 20enne precipitò dal balcone della camera dei due imputati, gli aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, per sfuggire, secondo l’accusa, a un loro tentativo di violenza sessuale.Continua a leggere

Informativa in Parlamento di Di Maio sullo stato delle crisi aziendali - DIRETTA : Informativa del governo sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il ministero dei Lavori Pubblici LA DIRETTA

Le due spine di Di Maio. Boeri annuncia battaglia in Commissione sulle stime del decreto Dignità. E s'avanza l'ombra dell'ostruzionismo : Davide Tripiedi esce dall'Aula della Camera e si infila nel corridoio fumatori di Montecitorio. Accende una sigaretta. La scena si ripete ancora, e ancora, e ancora. Il vicepresidente della Commissione Lavoro del Movimento 5 stelle è anche il relatore del decreto Dignità. Camicia stazzonata, telefono attaccato all'orecchio. "Dobbiamo audire quattro esperti, poi anche Confcommercio, che dici?". Ascolta l'interlocutore dall'altra ...

Pensioni - Di Maio : ‘Sulla legge Fornero ci hanno mentito come sui vitalizi’ (VIDEO) : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio torna oggi a parlare di vitalizi e Pensioni. Mentre si resta in attesa di conoscere i dettagli del piano per il superamento della legge Fornero [VIDEO] che prevede la quota 100 per tutti, la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e la quota 41 per i lavoratori precoci, il vicepremier pentastellato rilancia la battaglia per il taglio degli assegni Pensionistici privilegiati ...

Inferno sull'A1 : morto Stanislao Acri - la moglie Daria e il figlio di 6 mesi. Il cordoglio di Di Maio : Erano in viaggio verso Rossano, in Calabria, dopo il concerto di Roger Waters al Circo Massimo. A casa però non sono mai arrivati. È drammatico il bilancio dell’incidente

Di Maio e Tria fanno squadra e scaricano sull'Inps. Boeri : negazionismo economico - : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria fanno squadra sul decreto Dignità e replicano alla bufera che si è scatenata sulla stima inserita nel testo con la quale si prevede la perdita di 8mila posti di lavoro l'anno ...

Comunicato congiunto Di Maio-Tria sulla storia della 'manina' nel Dl dignità : Roma, 15 lug., askanews, - 'Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, non ha mai accusato né il ministero dell'Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl dignità. Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella ...

M5s - Di Maio : in arrivo nuove regole sulle candidature : Il leader M5s annuncia novità per le candidature. 'Come Movimento abbiamo sempre scelto di correre da soli e vi preannuncio che sono in arrivo le nuove regole per le candidature del M5s', ha detto ...

M5s - Di Maio : in arrivo nuove regole sulle candidature : Il leader M5s annuncia novità per le candidature. “Come Movimento abbiamo sempre scelto di correre da soli e vi preannuncio che sono in arrivo le nuove regole per le candidature del M5s”, ha detto Luigi Di Maio parlando a Matera. “Il Movimento - ha aggiunto - è al governo con la Lega che non è un’alleata, ma con la quale abbiamo sottoscritto un contratto. Non abbiamo alleanze in progetto perché ...

Dl dignità - Di Maio '8mila posti in meno Quel numero sulla relazione non l ha messo il governo' : '80mila è un numero che non sta da nessuna parte, mi faccio una risata'. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl dignità che porterebbe a un contrazione di 80mila ...