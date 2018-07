Di Maio sta creando i nuovi esodati

Di Maio sull Ilva 'Migliorie su occupazione e ambiente valutiamo controproposta' : Su Ilva 'questo governo non ha considerato soddisfacenti il piano occupazionale e il piano di attuazione del piano ambientale per questo ha richiesto a ArcelorMittal una controproposta migliorativa ...

Ilva - Di Maio : "In arrivo controproposta di ArcelorMittal" : ROMA - Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio rivela che ArcelorMittal è pronta a rilanciare il suo piano per l' Ilva . 'Questo governo non ha considerato soddisfacenti il piano ...

Maiorca - svolta nell’inchiesta sulla morte di Martina Rossi : individuati 2 testimoni chiave : individuati i turisti considerati testimoni chiave dall’accusa nel processo sulla morte della studentessa genovese avvenuta nel 2011 a Palma di Maiorca. La 20enne precipitò dal balcone della camera dei due imputati, gli aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, per sfuggire, secondo l’accusa, a un loro tentativo di violenza sessuale.Continua a leggere

Informativa in Parlamento di Di Maio sullo stato delle crisi aziendali - DIRETTA : Informativa del governo sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il ministero dei Lavori Pubblici LA DIRETTA

Di Maio e Assia Montanino - 26enne di Pomigliano assunta come segretaria a 72 mila euro «Onesta e leale - vergognatevi» : Il vicepremier dopo le critiche de «Il Giornale»: «L’ho conosciuta 5 anni fa. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria»

Il decreto Dignità? Di Maio l'ha copiato dal saggio comunista scritto da Rodotà : Una volta al potere, il Movimento 5 stelle, che si chiamava fuori dalle vecchie categorie della politica, ha dovuto prendere una direzione. E quindi avanti tutta a sinistra. In base a quali ideali? Qual è la fonte d'ispirazione? Forse il nome del decreto Dignità, bandiera di Luigi Di Maio, può offrire qualche indicazione utile. Ricapitoliamo le mosse del ministro del Lavoro e dei sodali di partito, pardon Movimento. Il decreto Dignità ha mandato ...