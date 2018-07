Di Maio la chiama dignità ma per Confindustria il decreto avrà un impatto negativo sul

Di Maio la chiama dignità ma per Confindustria il decreto avrà un impatto negativo su lavoro : "Pensiamo che il decreto dignità parta da presupposti sbagliati e non tenga in considerazione i dati effettivi degli ultimi anni". È lapidario il giudizio di Confindustria sul decreto Dignità...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl Dignità : “Si chiama decreto disoccupazione - lavoro in nero o gelosia” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio, criticando il decreto Dignità voluto dal ministro del lavoro: "Lo potete chiamare decreto disoccupazione, lavoro in nero o gelosia perché Di Maio era geloso della visibilità di Salvini e ha puntato i piedi su una serie di norme nelle quali invece di colpire la disoccupazione si va a colpire chi produce posti di lavoro".Continua a leggere

Il Tavolo Calenda per Roma adesso si chiama Tavolo Di Maio : Roma. Da un lato c’è la sindaca, sempre più in crisi di consensi e perfino, talvolta, di nervi. Dall’altro un ministro dello Sviluppo economico che ha bisogno come il pane di cose più o meno futuribili da poter annunciare, nel perenne affanno d’inseguire Salvini, e mille preoccupazioni per la giunta

Aquarius - il presidente Francese chiama Conte ma le scuse non arrivano. Di Maio : «E' ancora in tempo» : A nulla, almeno per il momento, sarebbe servita la lunga e cordiale telefonata nella notte tra il presidente Francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo si...

Governo - Conte si consulta con Di Maio prima del discorso. Salvini richiamato da Fico : “Si sieda tra i banchi dell’esecutivo” : A colloquio con Luigi Di Maio tra i banchi dell’esecutivo, nel corso della discussione sul voto di fiducia al suo Governo a Montecitorio, il premier Giuseppe Conte ha più volte analizzato insieme al ministro del Lavoro fogli e appunti, in vista del suo intervento in Aula. Assente per diverse ore, invece, l’altro vicepremier, il ministro dell’Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini. Arrivato intorno all’ora di ...

"Vuoi scommettere?" - anticipazioni e ospiti puntata : Hunziker chiama Luigi Di Maio : Tanti ospiti bomba per la prossima puntata di "Vuoi scommettere?", il game show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Aurora Ramazzotti. Ecco tutte le...

Rai - Santoro "chiama" Di Maio : "Metti Marco Travaglio al Tg1" : Milena Gabanelli direttore generale di viale Mazzini e, soprattutto, Marco Travaglio direttore del Tg1. L'idea è di Michele Santoro che, in una intervista al Foglio, sfida Luigi Di Maio e Matteo Salvini a "rivoluzionare" la Rai piazzando il direttore del Fatto Quotidiano al vertice del telegiornale della rete ammiraglia. "Se il governo del cambiamento significa mettere anche alla guida della Rai uno come Conte - dice il teletribuno - allora che ...

Cosa vuole fare Sergio Bramini ora che Di Maio lo ha chiamato al suo ministero : C'è una regola non scritta in sceneggiatura: per far tuo lo spettatore devi mettere nella storia un bambino o un cane. E quella di Sergio Bramini è una storia cinematograficamente perfetta, tanto che i primi a farla propria sono stati quelli delle Iene, che l'hanno seguita passo passo, fino al drammatico sfratto dalla casa che l'imprenditore - fallito benché fosse creditore nei confronti ...

M5s - Di Maio chiama sul palco l’imprenditore Bramini : “Non fischiate - ora lo Stato siamo noi” : Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore) in piazza Bocca della Verità a Roma, il leader Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha chiamato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per i mancati versamenti da parte dello Stato. l’imprenditore sarà consulente del ministero come ha annunciato il capo politico ...

Governo - Salvini richiamato a Roma per vedere Di Maio : annullati gli appuntamenti elettorali : Il segretario della Lega Matteo Salvini «non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma» per la trattativa sul...

Governo - Salvini richiamato a Roma per vedere Di Maio : annullati gli appuntamenti elettorali : Il segretario della Lega Matteo Salvini 'non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma' per la trattativa sul Governo: lo ha annunciato il ...

Di Maio chiama - Roma non risponde : nella Capitale flop dell'appello pro tricolore : tricolore cercasi. L'appello del capo politico pentastellato rimane inascoltato. LE IMMAGINI DELL'AGENZIA DIRE

Governo - Di Maio chiama alla mobilitazione : '2 giugno tutti in piazza' : Non risponde a verità, sostiene, la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia. In serata ...

Di Maio chiama alla mobilitazione : «Il 2 giugno in piazza a Roma. Ieri notte più buia al voto in agosto» : «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione i cittadini con un video su...