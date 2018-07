Di Maio la chiama dignità ma per Confindustria il decreto avrà un impatto negativo su

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl Dignità : “Si chiama decreto disoccupazione - lavoro in nero o gelosia” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio, criticando il decreto Dignità voluto dal ministro del lavoro: "Lo potete chiamare decreto disoccupazione, lavoro in nero o gelosia perché Di Maio era geloso della visibilità di Salvini e ha puntato i piedi su una serie di norme nelle quali invece di colpire la disoccupazione si va a colpire chi produce posti di lavoro".Continua a leggere

Il Tavolo Calenda per Roma adesso si chiama Tavolo Di Maio : Roma. Da un lato c’è la sindaca, sempre più in crisi di consensi e perfino, talvolta, di nervi. Dall’altro un ministro dello Sviluppo economico che ha bisogno come il pane di cose più o meno futuribili da poter annunciare, nel perenne affanno d’inseguire Salvini, e mille preoccupazioni per la giunta

Aquarius - il presidente Francese chiama Conte ma le scuse non arrivano. Di Maio : «E' ancora in tempo» : A nulla, almeno per il momento, sarebbe servita la lunga e cordiale telefonata nella notte tra il presidente Francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo si...

Governo - Conte si consulta con Di Maio prima del discorso. Salvini richiamato da Fico : “Si sieda tra i banchi dell’esecutivo” : A colloquio con Luigi Di Maio tra i banchi dell’esecutivo, nel corso della discussione sul voto di fiducia al suo Governo a Montecitorio, il premier Giuseppe Conte ha più volte analizzato insieme al ministro del Lavoro fogli e appunti, in vista del suo intervento in Aula. Assente per diverse ore, invece, l’altro vicepremier, il ministro dell’Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini. Arrivato intorno all’ora di ...

"Vuoi scommettere?" - anticipazioni e ospiti puntata : Hunziker chiama Luigi Di Maio : Tanti ospiti bomba per la prossima puntata di "Vuoi scommettere?", il game show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Aurora Ramazzotti. Ecco tutte le...

Rai - Santoro "chiama" Di Maio : "Metti Marco Travaglio al Tg1" : Milena Gabanelli direttore generale di viale Mazzini e, soprattutto, Marco Travaglio direttore del Tg1. L'idea è di Michele Santoro che, in una intervista al Foglio, sfida Luigi Di Maio e Matteo Salvini a "rivoluzionare" la Rai piazzando il direttore del Fatto Quotidiano al vertice del telegiornale della rete ammiraglia. "Se il governo del cambiamento significa mettere anche alla guida della Rai uno come Conte - dice il teletribuno - allora che ...

Cosa vuole fare Sergio Bramini ora che Di Maio lo ha chiamato al suo ministero : C'è una regola non scritta in sceneggiatura: per far tuo lo spettatore devi mettere nella storia un bambino o un cane. E quella di Sergio Bramini è una storia cinematograficamente perfetta, tanto che i primi a farla propria sono stati quelli delle Iene, che l'hanno seguita passo passo, fino al drammatico sfratto dalla casa che l'imprenditore - fallito benché fosse creditore nei confronti ...

M5s - Di Maio chiama sul palco l’imprenditore Bramini : “Non fischiate - ora lo Stato siamo noi” : Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore) in piazza Bocca della Verità a Roma, il leader Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha chiamato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per i mancati versamenti da parte dello Stato. l’imprenditore sarà consulente del ministero come ha annunciato il capo politico ...

Governo - Salvini richiamato a Roma per vedere Di Maio : annullati gli appuntamenti elettorali : Il segretario della Lega Matteo Salvini «non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma» per la trattativa sul...

Governo - Salvini richiamato a Roma per vedere Di Maio : annullati gli appuntamenti elettorali : Il segretario della Lega Matteo Salvini 'non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma' per la trattativa sul Governo: lo ha annunciato il ...

Di Maio chiama - Roma non risponde : nella Capitale flop dell'appello pro tricolore : tricolore cercasi. L'appello del capo politico pentastellato rimane inascoltato. LE IMMAGINI DELL'AGENZIA DIRE

Governo - Di Maio chiama alla mobilitazione : '2 giugno tutti in piazza' : Non risponde a verità, sostiene, la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia. In serata ...

Di Maio chiama alla mobilitazione : «Il 2 giugno in piazza a Roma. Ieri notte più buia al voto in agosto» : «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione i cittadini con un video su...

“Tricolore alle finestre” - Di Maio chiama alla mobilitazione : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio chiama alla mobilitazione. “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega” afferma il capo ...