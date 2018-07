ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Di Maio e le polemiche per la nomina di una 26enne a capo della segreteria. M5s: ‘Lei anche al Mise, con unico stipend… - MatttBBB : RT @fattoquotidiano: Di Maio e le polemiche per la nomina di una 26enne a capo della segreteria. M5s: ‘Lei anche al Mise, con unico stipend… - Cascavel47 : Di Maio e le polemiche per la nomina di una 26enne a capo della segreteria. M5s: ‘Lei anche al Mise, con unico stip… - italianaradio1 : Di Maio e le polemiche per la nomina di una 26enne a capo della segreteria. M5s: ‘Lei anche al Mise, con unico stip… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “La dottoressa Assia Montanino l’ho conosciuta 5 anni fa. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di”. Il ministro del Lavoro Luigi Dinon ci sta e risponde così, in un post su Facebook, a un articolo pubblicato su Il Giornale nel quale si parla di “un balzo di carriera impressionante per la giovanissima napoletana di cui non c’è traccia negli archiviPubblica amministrazione”, ma che “assumerà l’incarico di ‘segretario particolare’ del ministro” con uno stipendio che dovrebbe superare i 72mila euro, come previsto dal decreto didel suo predecessore. A riguardo fonti del Movimento 5 Stelle spiegano a ilfattoquotidiano.it che Assia Montanino “non è una segretaria, ma ildel ministro del Lavoro” (incarico che la vede disponibile “h24, sette giorni su sette”) e che “sarà anchedel ...