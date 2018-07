Di Maio difende Assia Montanino | 26enne di Pomigliano d' Arco assunta al Mise | Non

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Ma Tria frena : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Confindustria : 'Grave errore' : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Di Maio boccia Ceta : se funzionari lo difenderanno saranno rimossi - : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, all'assemblea di Coldiretti, sul trattato di libero scambio tra Canada e Ue : "Dovrà arrivare in Aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà". ...

Di Maio : "No ad accordi col Canada. Rimuovere chi li difende" : "Questa maggioranza lo respingerà". Sembrano lasciare poco margine di trattativa le dichiarazioni che il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha fatto oggi all'assemblea di Coldiretti, dove ha detto tutta la sua contrarietà al Comprehensive Economic and Trade Agreement (Ceta), che regola le relazioni commerciali tra Ue e Canada.Un'intesa che a Coldiretti non è mai piaciuta e che invece Confalgricoltura ha sempre giudicato preferibile a nessun ...

Nave Diciotti - Di Maio difende Mattarella e scarica Salvini : 'Se il ministro Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega nulla. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della Repubblica si sia sbloccata la storia'. E così che tra Luigi Di ...

Di Maio boccia il Ceta : "Lo respingeremo. I funzionari che lo difenderanno saranno rimossi" : "Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, nel suo intervento all'assemblea di Coldiretti. Una posizione netta la sua, al punto che ha affermato: Se anche uno solo dei funzionari italiani all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso".Il Ceta (Comprehensive Economic ...

Nave Diciotti - Di Maio difende Mattarella : “Ha risolto la situazione - bisogna rispettarlo” : Luigi Di Maio si schiera con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto sul caso della Nave Diciotti: per il vicepresidente del Consiglio il capo dello Stato "ha sbloccato la situazione, se interviene bisogna rispettare il presidente della Repubblica". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini assicura che Mattarella "non si è mai intromesso in quello che ho fatto".Continua a leggere

Berlusconi attacca dl dignità. Di Maio - lui difende le lobby : 'Torna il peggio della sinistra dirigista', attacca il leader di FI spiegando che 'il decreto è un male per le aziende e l'occupazione'. Il ministro del Lavoro ribatte: 'Berlusconi è preoccupato ...

Di Maio difende Salvini : "Noi abbiamo fatto il decreto dignità e loro ce lo appoggiano, loro la politica sui migranti e noi lo appoggiamo, perché sta nel contratto di governo", aggiunge ancora il vicepremier. "Sono d'accordo ...

Di Maio difende Salvini : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Non penso che sia stato chiesto al presidente delle Repubblica di pronunciarsi su una sentenza, un leader politico chiede un incontro al capo dello Stato e poi il capo dello Stato valuta”. Lo dice Luigi Di Maio, intervenendo a ‘L’Aria che tira’ su La7, tornando a parlare della , dopo la sentenza della Cassazione sui fondi della Lega.Per Di Maio “si sta giocando a mettere ...

Di Maio difende Salvini : "Noi abbiamo fatto il decreto dignità e loro ce lo appoggiano, loro la politica sui migranti e noi lo appoggiamo, perché sta nel contratto di governo", aggiunge ancora il vicepremier. "Sono d'accordo ...

Di Maio difende il decreto dignità : “La precarietà è una sciagura per lavoratori e imprese” : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".Continua a leggere

Boeri a Salvini : «I migranti servono - dati parlano da soli» Di Maio lo difende : il video : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

BOERI VS SALVINI : “PER PENSIONI SERVONO IMMIGRATI”/ Di Maio difende il Presidente - Cgil boccia l’Inps : Da Tito BOERI e dall’Inps arrivano nuovi dati e dichiarazioni destinate ad alimentare il dibattito sugli immigrati: "Sono sovrastimati", ma SALVINI replica: "Fa politica, vive su Marte"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:25:00 GMT)