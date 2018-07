Di Maio contro Il Giornale | Stampa spazzatura | vergognatevi

Ilva - Di Maio : "In arrivo controproposta di ArcelorMittal" : ROMA - Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio rivela che ArcelorMittal è pronta a rilanciare il suo piano per l' Ilva . 'Questo governo non ha considerato soddisfacenti il piano ...

Confindustria contro Luigi Di Maio sul decreto dignità : 'Va corretto - evitiamo brusche retromarce' : Legnata di Confindustria al decreto dignità , cavallo di battaglia di Luigi Di Maio , che 'pur perseguendo obiettivi condivisibili, tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle ...

Di Maio contro le banche : 'sistema arrogante - deve pagare' : Nel frattempo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, frena sulla possibilità di una moratoria della riforma delle Bcc . Concedere una 'moratoria generale significa abolire la riforma, significa ...

Abolizione vitalizi - l’ex parlamentare Mauro Zani contro Luigi Di Maio : “Povero esserino - io non sono un ladro. Farò ricorso” : L'ex parlamentare Mauro Zani annuncia il ricorso contro la delibera che dispone il ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati e scrive a Di Maio: "Lo so che il popolo sta con te. E so che il popolo sbaglia a volte. Ha sbagliato una volta in Italia e un'altra in Germania. Se vuoi ti faccio un disegnino".Continua a leggere

Tesoro - scontro Tria-Di Maio Ma c'è l'accordo su Cdp Intesa su Scannapieco e Palermo : Tira una brutta aria nel governo. Almeno per quanto riguarda la questione nomine, sulla quale il min istro dell'Economia, Giovanni Tria, e, quello del Lavoro, Luigi Di Maio, sarebbero ormai ai ferri corti. Segui su affaritaliani.it

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

BOERI - M5S CONTRO SU DL DIGNITÀ : DI Maio "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "Polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:14:00 GMT)

M5S - Di Maio : “Caos rimborsi? Già avviate le cause per danno di immagine contro chi ha prodotto false rendicontazioni” : Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez in occasione dell’evento Liguria d’Autore a Montemarcello (La Spezia), è tornato su uno dei temi che ha maggiormente scaldato la campagna elettorale, il caos rimborsi, che ha tenuto sulle spine il Movimento 5 stelle per settimane: “Non mi sono dimenticato, anzi ho già dato mandato agli avvocati di far partire la causa per danno di immagine nei confronti di quelle persone che hanno ...