DECRETO DIGNITÀ - DI Maio CONTRO CONFINDUSTRIA/ M5s - anche Fraccaro all'attacco : “Agisce come lobby” : DECRETO DIGNITÀ, CONFINDUSTRIA: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Di Maio come tutti gli altri : assume una 26enne senza esperienza del suo paese : Probabilmente sarà un caso che la ragazza sia originaria proprio del paese del ministro e che, oltre a una laurea in economia, non ha mai svolto un lavoro simile. La giovane Assia è un'attivista ...

Assia Montanino - compaesana di Di Maio - assunta dal ministro come «segretaria personale» : esplode la polemica - ma il vicepremier risponde ... : Vive nel comune dell'hinterland napoletano in cui è nato e cresciuto il suo nuovo datore di lavoro, ha 26 anni ed è laureata in Economia. Grillina, nel 2015 si è candidata alle amministrative a ...

Luigi Di Maio assume la sua amichetta come segretaria al ministero : ecco il maxi-stipendio : 'Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura'. Luigi Di Maio sbotta dopo aver visto la notizia pubblicata dal quotidiano diretto da Alessandro ...

Di Maio e Assia Montanino - 26enne di Pomigliano assunta come segretaria a 72 mila euro «Onesta e leale - vergognatevi» : Il vicepremier dopo le critiche de «Il Giornale»: «L’ho conosciuta 5 anni fa. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria»

Pensioni - Di Maio : ‘Sulla legge Fornero ci hanno mentito come sui vitalizi’ (VIDEO) : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio torna oggi a parlare di vitalizi e Pensioni. Mentre si resta in attesa di conoscere i dettagli del piano per il superamento della legge Fornero [VIDEO] che prevede la quota 100 per tutti, la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e la quota 41 per i lavoratori precoci, il vicepremier pentastellato rilancia la battaglia per il taglio degli assegni Pensionistici privilegiati ...

Decreto dignità - Di Maio : “Ok ai voucher - purché non ci sia sfruttamento. Come evitarlo? Scriveremo norma molto bene” : “Se qualcuno vuole introdurli per sfruttare, alzeremo un muro di cemento armato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, a margine dell’Assemblea di Coldiretti a Roma, in merito alla reintroduzione dei voucher nel Decreto dignità. “Per evitare abusi dobbiamo scrivere bene la norma. La Scriveremo con le categorie, in modo che possano essere funzionali”. L'articolo Decreto dignità, ...

Italia - Salvini è come Ronaldo Ma Di Maio è la vera sorpresa Siamo una squadra 'fortissimi' : Ma sì che Siamo straordinari, dai. Alla fine lo Siamo sempre stati. A volte ci perdiamo un po', rincorriamo chissà quali ideali, ma gira che ti rigira, Siamo sempre una squadra "fortissimi". Guardate il colpo di reni che Siamo riusciti a far dare al paese alle ultime elezioni: Pd annientato, M5S in testa e Salvini in ascesa. Il "secondo" Matteo, quello buono stavolta, il Ronaldo tricolore, pronto ad entrare ...

Luigi Di Maio - il piano diabolico di Giuseppe Conte : come farà crollare il vicepremier : Negli archivi degli osservatori politici si fa fatica a trovare un caso come quello che sta mettendo in crisi il decreto dignità di Luigi Di Maio. come riporta il Tempo, dai tecnici di palazzo Chigi è ...

Vitalizi - taglio approvato : al via da gennaio 2019/ Di Maio e Fico esultano - Sgarbi : "ignoranti come capre" : Di Maio, Vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Voucher - Di Maio favorevole : 'Ma solo per settori come agricoltura e turismo' : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, riapre ai Voucher, ma non ci sara' alcun 'abuso' di questa forma di pagamento, verra' infatti limitata a specifici settori come agricoltura e turismo. Lo stesso Di Maio ha illustrato le lnee guida dei dicasteri del Lavoro e dello Sviluppo Economico [VIDEO], in audizione dinanzi alle Commissioni riunite di Industria, commercio, turismo e Lavoro, previdenza sociale di Camera e Senato. 'Voucher? Dobbiamo ...

Mediaset - Renzi pronto all'esordio in tv/ Gli auguri di Piero Angela - Di Maio punge : "Bravo come presentatore" : Renzi pronto ad un programma tv su Mediaset: ultime notizie e trattative in corso col Biscione per programma su Firenze. Piero Angelo, "ce la può fare". Di Maio, "in bocca al lupo"(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:49:00 GMT)

Luigi Di Maio ha deciso di assumere duecento persone al ministero dello Sviluppo economico : il 10 per cento sarà assunto come dirigente : Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha deciso di assumere al ministero dello Sviluppo economico 200 persone, di cui il 10 per cento con la qualifica di dirigenti. Di Maio, che è contemporaneamente ministro del Lavoro The post Luigi Di Maio ha deciso di assumere duecento persone al ministero dello Sviluppo economico: il 10 per cento sarà assunto come dirigente appeared first on Il Post.

Formula Letta per Di Maio come tagliare le pensioni d'oro Il vademecum anti-bocciatura : Luigi Di Maio all'attacco delle "pensioni d'oro": entro la prossima settimana il ministro pentastellato vuole calendarizzare il provvedimento al Senato, per riuscire a vararlo prima della pausa estiva. I precedenti di Berlusconi e Monti non inducono all'ottimismo, ma il caso del contributo "straordinario" varato dal governo Letta dimostra che è possibile ottenere delle misre di "equità ...