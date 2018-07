Di Maio attacca le banche | sistema arrogante | la deve pagare

‘ndrangheta - Di Maio all’imprenditore minacciato : “Sostegno a chi lotta e denuncia”. E attacca le banche : “Paghino la loro arroganza” : I ministri Di Maio e Bonafede oggi sono stati a Gioia Tauro dove hanno incontrato l’imprenditore Nino De Masi che vive da anni sotto scorta. minacciato dalla ‘ndrangheta, De Masi ha fatto visitare la sua azienda ai due esponenti del governo che già aveva incontrato nelle settimane scorse a Roma. “Le organizzazioni criminali si sconfiggono creando lavoro – ha affermato il ministro Luigi Di Maio durante dell’incontro -, ma il lavoro lo ...

Taglio vitalizi - Giuliano Cazzola attacca Luigi Di Maio : 'Farò ricorso' : La Presidenza della Camera ha da pochi giorni approvato il Taglio dei vitalizi [VIDEO]per 1338 ex deputati, misura che entrera' in vigore dal 1 gennaio 2019 e che consentira' di risparmiare 40 milioni all'anno. Roberto Fico ha firmato la proposta del Movimento 5 Stelle, incontrando le resistenze di alcuni parlamentari di Forza Italia, ma non solo. Anche diversi ex parlamentari si sono schierati contro la misura dei 5 Stelle. Tra questi c'è ...

Banche : Di Maio attacca - sistema arrogante - deve pagare : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle Banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle Bce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per ...

'Di Maio sapeva tutto dei posti di lavoro a rischio'. Boeri non molla e contrattacca : ... presieduto dal professor Tito Boeri, per sapere con la massima celerità quanti possano essere i lavoratori coinvolti dal decreto e dalle sue conseguenze sul mondo del lavoro. Il 6 luglio arriva la ...

"Di Maio sapeva tutto dei posti di lavoro a rischio". Boeri non molla e contrattacca : Ma insomma, la “manina” esiste o no? Chi ha inserito nel Decreto Dignità la cifra dello scandalo, quella degli ottomila posti di lavoro a rischio all’anno: un oscuro sabotatore o un servitore dello Stato cui il dato è giunto per le vie più normali e ufficiali? La Stampa oggi rivela: nessun complotto, era tutto chiaro e accertabile. Tanto che Luigi Di Maio, ministro del lavoro oltre che vicepresidente ...

Decreto dignità - Di Maio attacca : Testo modificato - ha le lobby contro. Ma il Mef smentisce : Lo dicono fonti del ministero dell'Economia replica alle parole del ministro del lavoro, Luigi Di Maio secondo cui il numero relativo a una perdita di ottomila posti di lavoro contenuto nella ...

Dl dignità - Di Maio e Tria 'Troveremo la manina . Mai accusato Mef o Ragioneria'. Forza Italia attacca '5s incapaci' : Nel comunicato viene poi chiarito che 'in merito alla relazione tecnica che accompagna il Dl dignità, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle ...

«Manomissioni nel decreto Dignità». Di Maio attacca - lite tra ministeri : A questo punto il ministero dell'Economia smentisce la versione di Di Maio. Fonti di via XX settembre fanno filtrare che il dato degli 8 mila posti di lavoro a rischio era già contenuto nella ...

DL DIGNITÀ - DI Maio CONTRO TECNICI MEF : "COMPLOTTO DELLE LOBBY"/ Video - botta e risposta : Pd attacca : Dl DIGNITÀ, Di MAIO:"8000 posti in meno? Complotto". Il ministro del Lavoro protagonista di un botta e risposta col Mef. A Padoan, che nega le accuse, dice:"Ha la coda di paglia".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Decreto Dignità - Di Maio attacca : 8000 posti in meno? Manomessa relazione : Ma M5s ribattono 'fare pulizia' - E' molto arrabbiato Luigi Di Maio contro al Ragioneria di Stato e contro il ministero dell'Economia colpevoli di aver diffuso numeri 'spuntati nella notte', che ...

Migranti. Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini e si schiera con il Quirinale : Prima grossa crepa nella maggioranza legastellata. Sul tema migranti Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini. “Io credo che se il

Salvini : stop ai vitalizi. Di Maio : giornata storica/ Voto alla Camera. Martelli attacca il leader M5S : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Berlusconi attacca dl dignità. Di Maio - lui difende le lobby : 'Torna il peggio della sinistra dirigista', attacca il leader di FI spiegando che 'il decreto è un male per le aziende e l'occupazione'. Il ministro del Lavoro ribatte: 'Berlusconi è preoccupato ...