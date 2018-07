Di Maio assume una 26enne senza esperienza | risponde alle polemiche con un ' Vergognatevi'

Di Maio assume l'amica a 70mila euro l'anno : Una laurea in Economia in tasca, ma sembra che la prescelta non abbia alle spalle alcuna esperienza in ruoli apicali. Esperienza che, al contrario, possedeva chi l'ha preceduta. L'ex ministro Calenda ...

Luigi Di Maio ha deciso di assumere duecento persone al ministero dello Sviluppo economico : il 10 per cento sarà assunto come dirigente : Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha deciso di assumere al ministero dello Sviluppo economico 200 persone, di cui il 10 per cento con la qualifica di dirigenti. Di Maio, che è contemporaneamente ministro del Lavoro The post Luigi Di Maio ha deciso di assumere duecento persone al ministero dello Sviluppo economico: il 10 per cento sarà assunto come dirigente appeared first on Il Post.