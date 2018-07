Di Maio | al Mise aperti 144 tavoli crisi | 189mila i lavoratori

Assistente assunta al Mise - Di Maio si difende 'Non c è persona più onesta di lei' : ROMA. Assia Montanino, 26 anni, di Pomigliano d'Arco, lo stesso Comune dell'hinterland napoletano da cui proviene Luigi Di Maio. È lei l'ultima assunta al ministero dello Sviluppo secondo quanto ...

Di Maio difende Assia Montanino - 26enne di Pomigliano d'Arco assunta al Mise : "Non c'è persona più onesta di lei" : Luigi Di Maio replica a il Giornale, che nell'edizione odierna riporta la notizia dell'assunzione al Ministero dello Sviluppo Economico di Assia Montanino, 26enne di Pomigliano d'Arco, lo stesso paese del ministro del Lavoro. "Non ho mai conosciuto una persona più onesta e leale di lei", ha scritto Di Maio in un post pubblica su Facebook.Il Giornale parla di "balzo di carriera impressionante per la giovanissima napoletana", il cui ...

Camera : mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ stata fissata per mercoledì 18 luglio alle ore 10, l’informativa urgente al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sui tavoli di crisi al Mise. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L’informativa è stata chiesta da Forza Italia. L'articolo Camera: mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise sembra essere il primo su Meteo Web.

Camera : mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ stata fissata per mercoledì 18 luglio alle ore 10, l’informativa urgente al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sui tavoli di crisi al Mise. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L’informativa è stata chiesta da Forza Italia. L'articolo Camera: mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Welfare & MISE - Di Maio incontra i sindacati dei due ministeri e illustra le linee guida : Teleborsa, - Il Ministro del Welfare e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , ha incontrato oggi per la prima volta i sindacati dei dipendenti dei due ministeri presso la sede del MISE. "Ho voluto ...

Welfare & MISE - Di Maio incontra i sindacati dei due ministeri e illustra le linee guida : Il Ministro del Welfare e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , ha incontrato oggi per la prima volta i sindacati dei dipendenti dei due ministeri presso la sede del MISE. "Ho voluto incontrare i ...

Governo : Di Maio incontra sindacati Mise e ministero Lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho voluto incontrare i rappresentanti sindacali dei due Ministeri perché sono consapevole dell’importanza dell’azione che la macchina amministrativa svolge per l’adempimento del mio mandato”. Così in una nota il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a termine degli incontri con i rappresentanti sindacali dei dipendenti e dirigenti dei ministeri del Lavoro e ...

Governo : Di Maio incontra sindacati Mise e ministero Lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho voluto incontrare i rappresentanti sindacali dei due Ministeri perché sono consapevole dell’importanza dell’azione che la macchina amministrativa svolge per l’adempimento del mio mandato”. Così in una nota il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a termine degli incontri con i rappresentanti sindacali dei dipendenti e dirigenti dei ministeri del ...

Vitalizi - Luigi Di Maio contro gli ex parlamentari : “Piangono miseria ma non hanno versato nulla. Tagliamo tutto - è giustizia” : Luigi Di Maio contro gli ex parlamentari contrari al ricalcolo dei Vitalizi: "Uno piange miseria perché da 4.700 euro al mese grazie alla nostra delibera prenderà 2.500 e parla di atto illiberale. Ma dico io: ma se hai versato contributo per avere una pensione di 2.500 euro perché te ne davo dare il doppio? Questa è giustizia, altro che illiberalità. Noi i Vitalizi ve li togliamo".Continua a leggere

Vitalizi - ex deputati contro Fico 'Class action per dire no ai tagli'. Di Maio 'Ricorsi Schiaffo alla miseria' : ROMA - Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato durante la riunione dell'ufficio di presidenza di Montecitorio il testo della delibera per il superamento dei Vitalizi degli ex deputati. ...

Ilva - operai di Taranto : “Di Maio spieghi posizione del Governo e con che risorse paga proroga. O il 4 luglio sotto il Mise” : Il giorno dopo lo slittamento al 15 settembre dell’ingresso di AmInvestco nella gestione dell’Ilva, gli operai di Taranto prendono posizione. E chiedono al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, un incontro urgente per discutere della situazione dello stabilimento siderurgico e della trattativa sindacale. In caso contrario, annunciano la “autoconvocazione del consiglio di fabbrica presso il ministero per ...

Ilva - Emiliano : “Con Di Maio al Mise ristabilito rapporto. Governo Pd? Solo mortificazioni - nessun tavolo di trattativa” : “Con Di Maio al Mise ristabilito rapporto, dopo le mortificazioni del passato. Mai mi sarei aspettato di non potermi sedere a un tavolo con un Governo del mio stesso partito per difendere la salute dei cittadini”. Così Michele Emiliano, presidente Pd della regione Puglia, dopo aver incontrato il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico sul caso Ilva. Emiliano ha spiegato di aver consegnato a Di Maio una proposta ...

Ilva - Di Maio convoca i sindacati lunedì al Mise : Roma - Dopo aver incontrato nei giorni scorsi i commissari straordinari dell' Ilva , il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha convocato i sindacati al Mise per lunedì prossimo alle 15. ...

TIM - Di Maio - MISE - annuncia : Trovato l'accordo sugli esuberi : Teleborsa, - C'è l'accordo sulla vertenza sindacale per TIM . Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio , leader dei Cinque Stelle, alla sua prima trattativa in qualità di Ministro dello Sviluppo ...