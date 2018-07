Derubato a Venezia | scrive al ladro | “Sto morendo | era l’ultimo viaggio con mia moglie”

fanpage

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Un turista americano in vacanza con la moglie aè statoda qualcuno su un vaporetto. Gli hanno portato via soldi, documenti e carta di credito. L’uomo ha consegnato alle forze dell’ordine una lettera in cui si rivolge al: “Prego per te affinché tu ti allontani da questo peccato che ferisce le persone innocenti”.