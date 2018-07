Denuncia migranti morti Open Arms | Salvini | ' Nessuno in mare | solo meschina propaganda'

InfoMigrants Denuncia : “Nave con 40 migranti a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo” : InfoMigrants denuncia: “Nave con 40 migranti a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo” La Sarost 5, una nave commerciale tunisina, è bloccata al largo delle coste tunisine dopo aver soccorso circa 40 migranti. Secondo quanto afferma InfoMigrants né l’Italia né la Tunisia né Malta avrebbero accettato di concedere lo sbarco all’imbarcazione: “A bordo un uomo […] L'articolo InfoMigrants denuncia: “Nave con 40 migranti a bordo ...

Migranti - lo scontro tra Borgonzoni e don Biancalani : “Questi ragazzi lavorano a tre euro l’ora”. “Ma lei ha Denunciato le aziende?” : A InOnda (La7) lo scontro in studio tra Lucia Borgonzoni (Lega) e Don Massimo Biancalani, il prete che ha aperto la ‘Pizzeria del rifugiato‘ a Pistoia. L'articolo Migranti, lo scontro tra Borgonzoni e don Biancalani: “Questi ragazzi lavorano a tre euro l’ora”. “Ma lei ha denunciato le aziende?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

InfoMigrants Denuncia : “Nave con 40 migranti a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo” : La Sarost 5, una nave commerciale tunisina, è bloccata al largo delle coste tunisine dopo aver soccorso circa 40 migranti. Secondo quanto afferma InfoMigrants né l'Italia né la Tunisia né Malta avrebbero accettato di concedere lo sbarco all'imbarcazione: “A bordo un uomo ferito e una donna incinta, cibo e acqua stanno finendo”.--Un'altra nave carica di migranti salvati in mare vaga da giorni nel Mediterraneo senza trovare un porto. È quanto ...

Migranti - la video Denuncia di Open Arms : “Guardia costiera libica ha lasciato morire in mare una donna e un bambino” : “La Guardia costiera libica ha lasciato morire una donna e un bambino che si trovavano a bordo di una nave con 158 persone“. Lo ha denunciato in un tweet Oscar Camps, fondatore della ong Proactiva Open Arms: “La Guardia costiera libica ha annunciato di aver intercettato un’imbarcazione con 158 persone a bordo e di aver fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un ...

Migranti - la Denuncia di Open Arms : “Guardia costiera libica ha lasciato morire in mare una donna e un bambino” : La denuncia è accompagnata da una foto e da un video. Su Twitter. Il testo dice questo: “La Guardia costiera libica ha detto di aver intercettato una barca con 158 persone fornendo assistenza medica e umanitaria, ma non hanno detto che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché non volevano salire sulle motovedette”. Parola di Oscar Camps, fondatore della ong spagnola Open Arms. Lo scatto lascia ...

