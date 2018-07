Degrado nel Centro storico di Ragusa

Degrado Mondiale a Roma : francesi festeggiano nella Fontana di Campo de Fiori : I francesi festeggiano il trionfo Mondiale, anche a Roma. Al fischio finale a Campo de' Fiori, dove 300 tifosi erano riuniti per assistere alla finale, è scoppiata la festa. Non sono mancati gli ...

Roma - Degrado nel campo rom : sassate contro chi prova ad avvicinarsi : Sassi e minacce, è questa l"accoglienza che ci viene riservata in uno dei tanti accampamenti rom della Capitale. Siamo nel quadrante sud-ovest della città, a due passi dalla stazione ferroviaria della Muratella ed a poche centinaia di metri da uno dei primi campi nomadi di Roma. Stiamo parlando del quasi ventennale "villaggio della solidarietà" di via Luigi Candoni, dove la faida tra gruppi etnici ha spinto diverse famiglie a trovare rifugio ...

Degrado al cimitero del pianto : ossa visibili nei loculi senza coperture ed immondizia nelle aiuole incolte : Degrado, rifiuti ed ossa dei defunti visibili all'interno dei tumuli aperti sulla strada. Queste le condizioni in cui si trova attualmente il cimitero del pianto di Napoli, dove ormai è diventato ...

Piccolo (PD) : Acquedotto Nerone nel Degrado - la giunta che fa? : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “L’Acquedotto di Nerone e’ nel degrado. Il monumento archeologico di via Statilia e’ lasciato completamente in abbandono. Che aspetta la giunta ad intervenire? Sicuramente se Nerone fosse ancora vivo gli avrebbe dato fuoco. Ironia a parte, rincresce ed e’ umiliante per la Capitale vedere un’opera ...

Roma - nell'ex fabbrica occupata il maxi-ghetto degli immigrati : viaggio nel Degrado e nell'illegalità : Quando anche la disperazione è all inclusive. Entriamo all'interno dell'ex fabbrica di penicillina sulla via Tiburtina, la Leo di Ponte Mammolo, un ghetto che fa paura. Una volta era il fiore all'...

Acquaviva - contrada San Giacomo è nel Degrado più totale. 'A volte non possiamo uscire di casa - ma nessuno fa nulla' : Acquaviva PICENA E' di situazione insostenibile che parlano i residente della zona di contrada San Giacomo, ad Acquaviva Picena. In quell'area, infatti, la strada è estremamente dissestata e provoca ...

Lucera - il tribunale è nel totale Degrado : il sindaco di incatena a palazzo di Giustizia : È andata via con la soppressione del tribunale un parte importante dell'economia di questa città. Non lo abbiamo accettato e non lo accetteremo mai. In questi affreschi però c è la nostra cultura, la ...

Lotta al Degrado e abusivismo commerciale : intervento della Polizia Locale nel mercato di via dell’Arcadia : Continuano le attività disposte dal Comando Generale per contrastare varie forme di degrado urbano e abusivismo commerciale: stamattina controlli mirati a tutelare i tanti operatori che svolgono regolarmente la propria attività all’interno dei mercati rionali. Gli agenti del PICS (Pronto intervento Centro Storico) sono intervenuti nel mercato di Via dell’Arcadia, dove sono stati effettuati sequestri […] L'articolo Lotta al degrado e ...