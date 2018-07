Decreto dignità | Martina | “Fa male all’occupazione | siamo preoccupati Proponiamo di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “fortementeper il. C’è il rischio che facciaall’occupazione di questo Paese. Presenteremo emendamenti che mirano a far costare di meno il lavoro stabile”. Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio, al termine della segreteria convocata a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. “L’idea punitiva delle imprese ci preoccupa perché é punitiva anche per i lavoratori”, ha aggiunto. “Faremo proposte che potranno essere portate subito in commissione e poi in Aula. Il faro per noi è il lavoro stabile“, ha concluso. L'articolo: “Faall’occupazione,di abbassare costi contratti stabili” proviene da Il Fatto Quotidiano.